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Джорджеску не пустят во власть, так как 60% логистики на Украину идет через Румынию 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Ранее господин Джорджеску занимал высокие посты в международных организациях.

Ранее господин Джорджеску занимал высокие посты в международных организациях.

62-летний политик руководил институтом ООН по устойчивому развитию.

Это не Грузия, а столица страны ЕС и НАТО. В центре Бухареста демонстранты бросают камни, петарды и бутылки в полицию, поджигают кусты, мусорные баки, а также переворачивают машины. После того, как несколько правоохранителей получают ранения, полиция применяет слезоточивый газ.

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Все это происходит после того, как избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Напомним, Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения кандидатуры Джорджеску. В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах. Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Джорджеску на отмену первого тура выборов.

Очевидно, ЕС крайне не заинтересован в появлении на политической арене Европы еще одного лидера, подобного премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и главе словацкого правительства Роберта Фицо. То есть такому, который бы проводил политику вразрез с официальным курсом Брюсселя. Союзники Киева не могут себе позволить, чтобы рухнул общеевропейский фронт поддержки Украины, в котором Румыния играет очень важную роль, говорит директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

"Если представить, что Джорджеску возглавил бы Румынию, то на этом можно было бы поставить точку в европейской помощи Киеву. Потому что 60% всей европейской логистики на украинском направлении проходят через территорию Румынии. Учитывая Орбана и Фицо, мы получили бы европейский антиукраинский фронт", — сказал он.

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