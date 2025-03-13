Пять самых опасных птиц в мире

Известно около 11 000 видов птиц, но от некоторых из них стоит держаться на расстоянии. Некоторые пернатые не просто недружелюбны, а проявят агрессию открыто. Рассказываем, к кому лучше не приближаться.

Казуар

В 2004 году казуар, который похож на помесь эму с индюком, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное пернатое на планете.

Казуары являются единственными представителями семейства казуариевых и относятся к отряду казуарообразных, в который также входит эму. Обитают исключительно на юго-востоке Австралии и в Новой Гвинее. Да и то лишь в тропических лесах.

Это одни из самых крупных современных птиц: их высота достигает 1,5–1,8 м, вес самцов — 29–34 кг, самок — до 58 кг. На сильных ногах имеются 12-сантиметровые когти, острые как кинжалы. Ими то они и убивают противников.

Перед нападением начинают дрожать, готовясь к схватке. Затем издают глухой клекот, расправляют крылья и... наскакивают на жертву, сбивая ее с ног. А потом прыгают сверху, как правило, нанося удары своими массивными лапами прямо в грудь. Когти казуара могут сломать человеку ребра. Сбежать от разъяренной птицы крайне сложно: она развивает скорость до 50 км/ч. Лучше не сталкиваться.

**Африканский страус **

Африканский страус является самой большой птицей на Земле. Взрослые самцы могут достигать 2,75 м в высоту — почти половина этого роста приходится на шею, и весить более 150 кг. Обитают исключительно на открытой местности в Африке.

Опасность страуса заключается в его мощных ногах с двумя пальцами на каждой. Один из них мощный, с когтем, на который птица опирается во время бега. Испуганный страус может развить скорость до 72 км/ч, но от хищников предпочитает защищаться. Помогают ему в этом мощные ноги: один удар может убить льва.

Спастись сложно и человеку. Известность получила история, которая произошла в 1981 году с музыкантом Джонни Кэшем. Когда его карьера начала угасать, он устроил зоопарк с экзотическими животными. Одна из страусих не давала себя поймать и увести в сарай, где было теплее. Видимо, это и не понравилось самцу. Он ударил Кэша лапой, сломав пару нижних ребер и поцарапав живот до ремня. Позднее, когда музыкант описал этот случай в автобиографии, отметил, что от гибели его, скорее всего, спас ремень.

Эму

Эму — еще один обитатель Австралии. Птица отличается крепким телосложением и внушительным размером: высота составляет 1,5–1,9 м, вес — 40–55 кг.

Эму могут убегать со скоростью почти 50 км/ч. Но предпочитают нападать на противника своими большими трехпалыми лапами. Подобно казуарам и страусам, острые когти длиной 5–7 см способны нанести серьезные травмы противнику, а удар ноги — сломать человеку кости. Особенно опасен самец, когда охраняет потомство.

Бородач

Бородач — хищная птица из семейства ястребиных. «Борода» представляет собой пучок черных щетинистых перьев, идущий вниз от клюва, и является главной отличительной чертой. Обитает птица в Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Китае и Африке.

Пернатые часто достигают длины более 1 м, а размах крыльев составляет почти 3 м. Питаются падалью, но могут охотиться на грызунов и ящериц. Поднимают туши в небо и сбрасывают с высоты до 80 м на острые камни. Так бородачу удается получить доступ к любимому лакомству — костному мозгу.

Бояться стоит именно клюва: мощный и крепкий, с острым крючковатым концом, он легко разрывает кожу и дробит кости. Бородачи редко нападают на людей и крупных животных, но если потревожить гнездо, могут нанести клювом увечья.

Лебедь-шипун

Лебедь-шипун обитает в северной части Европы и Азии, в том числе и в России. При помощи человека этот вид успешно прижился и в Северной Америке, Южной Африке, Австралии.

Кажется, что эта грациозная птица, которая считается символом любви и верности, уж точно не представляет опасности. Но впечатление обманчиво. Лебеди-шипуны могут дать отпор, защищая себя и свое потомство. Если чувствуют угрозу, могут напасть и на лодку с людьми. Вес взрослой особи составляет более 8 кг, а размах крыльев достигает почти 2,5 м. Учитывая это, атака может привести к серьезным травмам.