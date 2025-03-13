В Латвии исполнят последнюю волю латвийской журналистки, умершей в Германии

Некогда популярная радио- и тележурналистка, бывший политик скончалась в возрасте 70 лет в Германии, которая на долгие годы стала для Виолы Лазо родным домом. Прощание запланировано на конец месяца, рассказывает «Privātā Dzīve».

Как сообщила редактор газеты Latvijas Pensionārs Лиесма Калве, Виолу кремировали в Германии, и ее родственники занимаются формальностями по транспортировке урны в Латвию.

В Латвии прощание с Лазо запланировано на конец марта. Это и было последним желанием Виолы.

«Она хотела, чтобы это было простое прощание, а не особые проводы», — говорит Эгил Балдзенс, политический соратник Лазо в предыдущие годы.

Лазо в свое время создала такие программы, как «Saturieties, meitenes, Ko tu proti?» и первое конкурс поющих семей «Spiets». Однако наибольшей популярностью пользовалась программа «Pie veca pratītsa», которую она вела вместе со своим первым мужем Карлисом Вахштейнсом.