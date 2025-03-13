Выдворения происходят на потоке! Каждый двадцатый иностранец в Латвии — нелегал

Полиция и пограничники Риги в последнее время проводят усиленные проверки иммигрантов, и в 5% случаев выясняется, что иммигрант находится в Латвии нелегально. Нелегалы — это чаще всего бывшие студенты или рабочие, у которых истек срок действия вида на жительство, многие из которых заняты в сфере доставки еды. Если задержанные не покидают Латвию самостоятельно, то пограничники осуществляют их депортацию в принудительном порядке.

Полиция совместно с пограничниками проводят рейды по проверке прибывающих, в том числе курьеров, доставляющих продукты питания. Оказывается, 5% находятся здесь нелегально.

Муниципальная полиция, которая активно патрулирует улицы Риги, имеет право проверять прибывших ежедневно только в том случае, если произошло нарушение — обычно это брошенная в спешке машина курьера. Об этом глава службы заявил в ходе встречи с представителями муниципалитета в четверг, 13 марта.

По данным Рижской муниципальной полиции, в прошлом году в Риге иностранцы совершили 6166 административных правонарушений. В свою очередь, в 135 случаях нарушители были арестованы.

Большинство нарушений совершили граждане России, Украины, Литвы, Эстонии, Пакистана, Таджикистана, Киргизии и Индии. В основном — курьеры по доставке еды.

Однако гораздо более серьезные проверки проводятся в ходе совместных рейдов, в которых участвуют и пограничники. Сотрудники правоохранительных органов знают места массового скопления иностранцев, а затем там всех по одному проверяют. Что это за места, не разглашается. Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас сообщил, что в ходе рейдов Государственная полиция и другие учреждения обследовали места, где могли находиться нарушители. Он отметил, что проверки проводятся в целях профилактики.

Примерно в 5% случаев проверяемый иностранец оказывается находящимся в Латвии нелегально. То есть, каждый 20.

В основном это бывшие студенты или работники, у которых истек срок действия вида на жительство, и у которых больше нет законных оснований оставаться здесь.

Таких лиц изначально предупреждают и призывают подать заявление на получение вида на жительство. Если этого не сделано, лица депортируются.

Выдворения происходят почти каждую неделю. И выдворения происходит в прямом смысле этого слова. Пограничники сами выпроваживают депортированного из Латвии или удостоверяются, что он покинул страну.