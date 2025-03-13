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Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной - должна заплатить 1

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной - должна заплатить

Европейский суд по правам человека принял масштабное решение по ряду исков о бездействии государства во время столкновения пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 47 человек.

Признав, что те события в значительной степени вызваны российской пропагандой, Суд все же подчеркнул нарушения со стороны украинского государства, которое должно выплатить компенсации, говорится в решении.

Решение ЕСПЧ – суда, который расположен в Страсбурге и является одним из институтов Совета Европы, – касается событий 2 мая 2014 года, когда произошел пожар в доме профсоюзов, в котором погибли несколько десятков человек.

Родственники 25 погибших в тот день, а также трое выживших после пожара обратились с несколькими исками в Страсбург. Среди истцов – родственники двух проукраинских активистов, которые погибли от огнестрельных ранений. Еще троих в медиа чаще идентифицируют как "случайных прохожих", которые также получили смертельные огнестрельные ранения. Остальные – участники "антимайдановской" группы и родственники погибших, оказавшихся в горящем Доме профсоюзов. Впрочем, Суд подчеркнул, что не идентифицирует их по идеологическим предпочтениям.

Несмотря на расхождение во взглядах участников тех событий, все истцы выдвинули претензии в адрес Украины, прежде всего из-за ее бездействия, подчеркивая, что государство могло бы предотвратить трагические последствия.

Суд несколько раз подчеркнул в деле решения и в его выводах, что часть вины можно возложить и на российскую пропаганду.

"Суд считает, что дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях... Неоправданной волне насилия предшествовало постоянное распространение агрессивной и эмоционально окрашенной дезинформации и пропаганды о новой украинской власти и сторонниках Майдана от российской власти и медиа", – говорится в решении.

Но это не снимает ответственности с Украины как государства, считает ЕСПЧ. Суд также отметил, что даже впоследствии Украина не пыталась добросовестно преследовать должностных лиц, действия которых привели к многочисленным жертвам.

Так, Суд отметил, что одесская полиция "не сделала практически ничего", чтобы предотвратить нападение на митингующих, которое происходило с использованием огнестрельного оружия. В частности, одесская полиция проигнорировала многочисленные оперативные данные о подготовке беспорядков, утверждает ЕСПЧ со ссылкой на имеющиеся подтверждения этого.

"Основная обязанность власти заключалась в том, чтобы делать все возможное, для предотвращения риска насилия", – заявил Суд, подчеркнув: то, что украинская власть была слабой на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе, не лишило государство возможности действовать. Заместитель руководителя региональной полиции Владимир Фучеджи впоследствии сбежал в Россию.

Также Суд считает доказанным, что "доставка пожарных машин на место пожара была намеренно задержана на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей" из дома профсоюзов. Руководитель областного управления ГСЧС Владимир Боделан, который лично давал указание не отправлять машины на тушение пожара, через два года сбежал в Россию, но во время его пребывания в Одессе против него даже не возбуждали уголовное дело.

Также ЕСПЧ признал, что местные власти под видом "уборки" сознательно уничтожали доказательства на месте трагедии.

Учитывая это, Суд признал Украину виновной в нарушении статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. Украинское государство должно выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждого из погибших, по 12 тысяч – трем истцам, которые выжили, но получили серьезные ожоги. Самую высокую компенсацию, 17 тысяч евро, получит дочь Михаила Вячеславова, сгоревшего в Доме профсоюзов, поскольку она жаловалась также на безосновательный длительный отказ властей выдать ей тело отца для захоронения.

Россия не была стороной иска в жалобах истцов.

#война рф и украины #еспч
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    13-го марта

    И это из за Трампа? Латвия снова не признает режим на Украине виновным в сжигании людей?

    12
    0

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