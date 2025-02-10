Каким образом стимулировать экономику в регионах Латвии в условиях санкционного разрыва хозяйственных связей с востоком и сокращения экспортного потенциала на западе?

Правительство придумало, как вначале казалось, вечный двигатель впрыскивания денег из ЕС в программы по переустройству местной инфраструктуры, что должно поддерживать на плаву наши предприятия. Но что–то пошло не так.

Контролеры уполномочены заявить

Портал bb.lv изучил материалы ревизии с мудреным названием "Действия самоуправлений, сотрудничество институтов и публичных инвестиционных проектов по осуществлению возможностей совершенствования содействию предпринимательской деятельности в самоуправлениях". Ее в парламенте Латвии представил член совета Государственного контроля Оскарс Эрдманис.

Ревизор выявил "неравномерное развитие предпринимательской деятельности на территории государства и низкий уровень вложений иностранных инвестиций".

Проверки Госконтроля прошли в семи муниципальных образованиях — государственных городах Даугавпилсе и Вентспилсе, а также Вентспилсском, Валмиерском, Адажском, Айзкраукльском и Саласпилсском краях. Проверялись также Министерство умного администрирования и регионального развития (МУАРР) и Латвийское агентство инвестиций и развития.

Суммы, которые подверглись ревизии, впечатляют: публичные инвестиции в самоуправления исчислялись 489 839 170 евро, из них Европейский фонд регионального развития вложил 294 210 457 евро. От самоуправлений на эти деньги ожидали улучшения среды предпринимательства, роста частных инвестиций в регионах, ревитализации деградированных территорий.

Инвестиции не пахнут

Что не понравилось ревизорам на местах:

предпринимателям не созданы условия для реализации проектов

для анализа бизнеса используются разные методологические подходы

в затратных статьях местных бюджетов появляются расходы, на которые не предусмотрено покрытие от доходов.

В регионах Латвии отсутствует профилирование по приоритетным отраслям — как правило, самоуправления согласны на приход любого инвестора. Так, 21 опрошенный участник ревизии поддерживает вложения безо всякой градации по отраслям, и только 4 — адресные.

Что касается Агентства инвестиций и развития, то в его программе до 2029 года ревизоры не нашли четкого плана работы с самоуправлениями. Кроме того, государственная платформа business.gov.lv недостаточно популяризируется среди муниципалитетов, что заставляет тратить лишние админресурсы.

Дураки и дороги

В течение многих лет в Латвии господствовал стереотип — мол, какие ужасные у нас дороги, нужно срочно ремонтировать! А вот теперь Госконтроль указывает, что мы бросились в иную крайность:

"Наибольшая часть используемого финансирования использована для проектов дорожного строительства, что не было главным приоритетом…"

Для сравнения: по проектному финансированию SAM 3.3.1 на инфраструктуру дорог истратили 81% средств, а на постройку и ремонт зданий для предпринимательской деятельности только 5%.

Вообще же изученные Госконтролем регионы показали, что там нет ни одного примера по применению коммерсантами денег ЕС. Хотя их доля в потенциальных проектах может достичь 55%. Для сравнения: муниципалитеты реализовали аж 229 проектов, правда, доля участия ЕС там куда выше, 85%.

Вот несколько кейсов, для примера. В Адажском крае оформили "необходимую для развития предпринимательской деятельности среду" у поселка Межгарциемс. Стоимость — 4 952 675 евро. Выглядит это как совокупность приятных глазу асфальтовых дорожек и развязки. А при чем здесь развитие предпринимательства?

В Крыжах — окраинном районе Даугавпилса, инвестиции вкладывали в развитие публичной инфраструктуры индустриальной территории (некогда крупный мясокомбинат), общие затраты 2 471 818 евро. Опять же укладывали асфальт, по краям гранитные блоки (на фото видны пробелы, проросшая трава).

Южнолатгальский регион обрел "ревитализацию городской среды для повышения экономической активности". На фото, сделанном ревизорами — ультрамодерновые фонари, на уложенных плиткой и брусчаткой дорожках. Рядом буйное разнотравье, как положено в нашем экологическом сознании. И общая стоимость — 6 556 725 евро.

"Государственный контроль сомневается", — указывается далее в отчете господина Эрдманиса, что использование фондов Евросоюза на местах было "с наивысшей возможной продуктивностью". Честно говоря, и мы тоже сомневаемся…

Так или иначе, "достижение показателей продолжается" до 2028 года. А пока в самоуправлениях каждый год, после реализации проектов, накапливается отрицательный баланс.

Госконтроль как бизнес–коуч

Чтобы поучить местных руководителей рачительному хозяйствованию, Госконтроль 21 января провел семинар, на котором был представлен "Путеводитель планирования развития самоуправлений в области содействия предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций".

Очевидно, в Госконтроле решили, что лучше понимают в бизнесе, чем представители муниципалитетов. Были представлены "основанное на рисках управление по осуществлению инвестиционных проектов", "определение арендной платы сдаваемому в аренду самоуправлениями недвижимому имуществу". Самоуправления учили оценке привлечения инвестиций и экономической специализации.

Агентство защищается

Латвийское агентство инвестиций и развития на наезд Госконтроля ответило своей презентацией — и указало, что:

успешно реализует концепции индустриальных парков в регионах

регулярно проводит бизнес–завтраки для предпринимателей

способствует узнаваемости территорий

проекты Агентства являются "решающими для экономического роста и улучшения среды предпринимательской деятельности".

В общем, на полях Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии развернулась очередная межведомственная свара, суть которой для каждого учреждения — подтвердить свою значимость и необходимость в дальнейшем финансировании.

Ну а для жителей конкретного даугавпилсского района Крыжи это мало что изменит.