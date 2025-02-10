Ринкевич примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в начале этой недели примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже.

Сегодня в 14:00 по Рижскому времени президент примет участие в панельной дискуссии о конфиденциальности, кибербезопасности и интеграции информации, включенной в основную программу саммита по искусственному интеллекту.

Планируется, что президент даст несколько интервью иностранным СМИ.

В составе делегации Ринкевича в Париж также отправилась министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.

В понедельник и вторник в Париже соберутся главы правительств, представители международных организаций, гражданского общества, частного сектора, а также академической и исследовательской среды для участия в саммите по искусственному интеллекту, в рамках которого также планируется подписать декларацию о инклюзивном и устойчивом искусственном интеллекте для людей и планеты.