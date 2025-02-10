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Ринкевич примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже 1

Политика
Дата публикации: 10.02.2025
LETA
Ринкевич примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в начале этой недели примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже.

Сегодня в 14:00 по Рижскому времени президент примет участие в панельной дискуссии о конфиденциальности, кибербезопасности и интеграции информации, включенной в основную программу саммита по искусственному интеллекту.

Планируется, что президент даст несколько интервью иностранным СМИ.

В составе делегации Ринкевича в Париж также отправилась министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.

В понедельник и вторник в Париже соберутся главы правительств, представители международных организаций, гражданского общества, частного сектора, а также академической и исследовательской среды для участия в саммите по искусственному интеллекту, в рамках которого также планируется подписать декларацию о инклюзивном и устойчивом искусственном интеллекте для людей и планеты.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го февраля

    Кубик рубика привезёт от латвии? Или счётные палочки? 🤔 Вклад, так сказать, в вычислительные мощности.

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