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Премьер-министр с делегацией предпринимателей посещает ОАЭ 2

Политика
Дата публикации: 10.02.2025
LETA
Премьер-министр с делегацией предпринимателей посещает ОАЭ
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня 10-12 февраля вместе с делегацией предпринимателей посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Цель визита - способствовать экономическому сотрудничеству между Латвией и ОАЭ и развитию двусторонних отношений.

Премьер-министр отметила, что визит латвийской делегации в ОАЭ является важным шагом на пути к более тесному экономическому сотрудничеству. "Для наших предпринимателей это возможность развивать экспортные рынки и проекты международного сотрудничества, а для Латвии - привлечь инвестиции", - отметила Силиня.

В ходе визита у премьера запланированы встречи с должностными лицами ОАЭ, бизнесменами и представителями латвийской диаспоры.

По приглашению ОАЭ Силиня также примет участие во Всемирном саммите правительств, где выступит с докладом о важнейших глобальных вызовах и их решениях.

В сопровождающую премьера делегацию войдут министр здравоохранения Хосам Абу Мери и руководители трех латвийских компаний - руководитель предприятия по производству бетона "Primekss" Янис Ошлейс, руководитель компании языковых технологий "Tilde" Артур Василевскис и руководитель компании биотехнологий "Longenesis" Эмиль Сюндюков.

#эвика силиня
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6

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    10-го февраля

    Ка водичка Эвика? Больше у нее спросить нечего, где Латвия и где ОАЭ.

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  • ЕА
    Евгений Агапий
    10-го февраля

    где-то я читал, что Пьер Вудман тоже частый гость Дубаев... Совпадение, наверное?...

    2
    0

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