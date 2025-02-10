Запрет на язык: суд скоро озвучит свой вердикт

Как известно, языковые ограничения коснулись и предвыборной агитации. Впервые новые языковые нормы были опробованы в минувшем году - в ходе выборов в Европарламент.

Напомним, что отныне во время официального предвыборного периода, который начинается за 120 дней до выборов, запрещена предвыборная реклама и агитация на ином языке, кроме государственного.

Исключение сделано для выборов в самоуправления и в Европарламент - на этих выборах можно использовать другие официальные языки ЕС, но в этом случае рядом должен быть дан перевод на латышский.

На практике это означает, что, например, в русских СМИ кандидат в депутаты не может на свои деньги подать объявление на русском языке о встрече с избирателями или разместить интервью с рассказом о своих предвыборных приоритетах.

Соответствующую жалобу о соответствии этих языковых норм Конституции подали теперь уже бывшие депутаты Сейма от "Согласия" и суд принял иск к рассмотрению по-существу. И вот в этот четверг, 13-го февраля, суд должен вынести вердикт по данному вопросу.

Сразу после принятия решения (рассмотрение происходит в письменном формате) председатель Конституционного суда Ирена Куцина и судья Вероника Круминя проинформируют о нем на специальной пресс-конференции. Даже если эти языковые поправки будут признаны противоречащими Конституции, едва ли этот вердикт вступит в силу немедленно и тем самым затронет предвыборную кампанию по выборам самоуправлений, которая началась уже 8-го февраля.

Скорее всего, законодателям дадут время на исправление ситуации - к примеру, обяжут записать в законе, что языковые ограничения относятся только к предвыборной рекламе, которая оплачивается из госдотаций.