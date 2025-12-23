Baltijas balss logotype
Эксперт НВС призывает каждого задуматься, что ещё можно сделать ради других 9 787

Политика
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт НВС призывает каждого задуматься, что ещё можно сделать ради других
ФОТО: Unsplash

В Рождественское время каждому стоит задуматься, что ещё можно сделать, чтобы помочь другим, призвал старший эксперт по вопросам международного военно-религиозного сотрудничества Национальных вооружённых сил (НВС) Элмар Плявиньш в интервью передаче «900 секунд» на TV3, пишет ЛЕТА.

Плявиньш рассказал, что солдаты и мирные жители в Украине, во-первых, очень устали от ракетных атак, отключений электроэнергии и нехватки вещей, которые для нас являются повседневностью. Во-вторых, они постоянно сталкиваются со смертью. В-третьих — переживают неизвестность и стресс.

Тем не менее, по его словам, украинские военные настроены сражаться и не намерены отдавать ни пяди земли.

Эксперт НВС отметил, что, находясь в Украине, старается поддержать и вдохновить, но часто именно украинцы больше всех вдохновляют других.

«Они говорят: не переживайте, сейчас мы сражаемся и за вас», — сказал Плявиньш.

Он отметил, что украинский народ стал значительно более сплочённым и единым.

В это Рождество он призвал каждого задуматься, что ещё можно сделать, чтобы помочь другим. «У каждого из нас есть таланты и способности, которыми мы можем быть полезны другим», — отметил он, подчеркнув, что это не всегда материальные вещи — иногда это доброе слово, присутствие, умение сказать «спасибо».

Плявиньш также пожелал всем уметь остановиться, успокоиться, простить своих врагов и «провести маленькую ревизию себя», чтобы с новыми силами и вдохновением двигаться вперёд в новом году.

#благотворительность #рождество
Оставить комментарий

(9)
  • 23-го декабря

    вот и я советую правящим подумать и решить чем они могут помочь русскоговорящим живущем в латвии и плятящим налоги.

    13
    1
  • A
    Aleks
    23-го декабря

    Только прислали из Чернигова ,где народ Украины стал сплоченным и единым-свалили минору и расписали ее различными нецензурными надписями на украинском языке... Во сплотился украинский народ.Хотя как на все это посмотреть...

    5
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го декабря

    "эксперт по вопросам международного военно-религиозного сотрудничества Национальных вооружённых сил (НВС) Элмар Плявиньш" Это что? Сейчас так армейские политруки-капелланы называются? Это чтоб с частями нехристей (если попадутся в войсках евросброда) контактировать? Эксперт по вопросам Военно-религиозного... Сочетание просто пиздец по смыслу.

    21
    2
  • A
    Aleks
    Волченька Просто Волченька!
    23-го декабря

    В России есть теперь должность Главный военный раввин России. Евреев в армии России нет на передке,а военные раввины есть... Теперь точно уверен,что Путин так боится русских,что не верит абсолютно и завёз из Израиля 40 тыс.бойцов армии обороны Израиля,чтобы не дай бог ...🔯😈👽

    2
    5
  • А
    Антимонетарист
    23-го декабря

    За меня воевать не надо!

    13
    1
  • Д
    Дед
    23-го декабря

    С 14 по 22 бомбили Донбас, и его как то не очень трогало. Посмотрел, фильм, "Позывной Пассажир". Понимаю, что кино и пропаганда, но тронуло.

    12
    1
  • A
    Aleks
    Дед
    23-го декабря

    А кто расстреливал Донбасс из градов? А потом разворачивал стволы и мочил по украинцам? В век интернета и мобильных телефонов при участии неравнодушных многое становится явным. Приехавшие израильские военные под ложными флагами усугубляли ситуацию и есть и видео,как и видео ,которые выкладывали израильские бойцы ЦАХАЛа,приехавшие убивать русских на Украину и останавливающиеся в гостинице крупнейшей синагоги Европы в Днепропетровске у раввина Днепра. А Путин их в Россию завёз,с ..ка.🔯😈👽

    1
    7
  • A
    Anim
    23-го декабря

    bb, хватит коверкать русский язык!

    "В Украине" - это по-украински.

    По-русски - НА Украине.

    17
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Anim
    23-го декабря

    "вна" и всем норм, чтоб не корёжило в падучей от "в"-"на".

    8
    3
Читать все комментарии

Видео