В Рождественское время каждому стоит задуматься, что ещё можно сделать, чтобы помочь другим, призвал старший эксперт по вопросам международного военно-религиозного сотрудничества Национальных вооружённых сил (НВС) Элмар Плявиньш в интервью передаче «900 секунд» на TV3, пишет ЛЕТА.

Плявиньш рассказал, что солдаты и мирные жители в Украине, во-первых, очень устали от ракетных атак, отключений электроэнергии и нехватки вещей, которые для нас являются повседневностью. Во-вторых, они постоянно сталкиваются со смертью. В-третьих — переживают неизвестность и стресс.

Тем не менее, по его словам, украинские военные настроены сражаться и не намерены отдавать ни пяди земли.

Эксперт НВС отметил, что, находясь в Украине, старается поддержать и вдохновить, но часто именно украинцы больше всех вдохновляют других.

«Они говорят: не переживайте, сейчас мы сражаемся и за вас», — сказал Плявиньш.

Он отметил, что украинский народ стал значительно более сплочённым и единым.

В это Рождество он призвал каждого задуматься, что ещё можно сделать, чтобы помочь другим. «У каждого из нас есть таланты и способности, которыми мы можем быть полезны другим», — отметил он, подчеркнув, что это не всегда материальные вещи — иногда это доброе слово, присутствие, умение сказать «спасибо».

Плявиньш также пожелал всем уметь остановиться, успокоиться, простить своих врагов и «провести маленькую ревизию себя», чтобы с новыми силами и вдохновением двигаться вперёд в новом году.