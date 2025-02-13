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«Демилитаризация Украины неприемлема» - Ринкевич прокомментировал заявления Трампа 5

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
LETA
«Демилитаризация Украины неприемлема» - Ринкевич прокомментировал заявления Трампа
ФОТО: LETA

Европе придется взять на себя еще более значительную роль в обеспечении своей безопасности и военного потенциала Украины, заявил в беседе с агентством ЛЕТА президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя сделанные за последние дни президентом США Дональдом Трампом и другими должностными лицами США заявления в связи с войной в Украине.

Как сообщалось ранее, президент США в среду заявил, что у него состоялся "продуктивный" телефонный разговор с Владимиром Путиным. Трамп также отметил, что договорился с Путиным о "немедленном" начале переговоров по прекращению начатой Россией войны. Кроме того, в среду состоялся разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались способы прекращения войны.

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет в среду заявил сторонникам украинского Запада, что членство Украины в НАТО нереально. Хегсет посоветовал Киеву отказаться от надежд вернуть все оккупированные Россией территории и готовиться к тому, чтобы путем переговоров достичь мира, поддерживаемого международными силами.

Президент Латвии отметил, что со среды прозвучали разные мнения и крайние эмоции, но есть и те, кто считает, что ничего по сути не произошло. По мнению Ринкевича, сейчас нужно хладнокровно смотреть на факты и анализировать заявления.

"Как бы ни развивался политический процесс, у нас есть свои задачи по укреплению обороны и безопасности. Их нельзя откладывать, и мы это знаем", - подчеркнул Ринкевич.

Он отметил, что вчера состоялись телефонные переговоры президента США и с Путиным, и с Зеленским, и это заявка на начало мирных переговоров, а не жесткое соглашение. По его мнению, то, как будут развиваться эти переговоры, во многом будет зависеть от всех вовлеченных сторон.

Президент Латвии, который с пятницы принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, отметил, что на мероприятии Латвия и другие страны-единомышленники подчеркнут свою прежнюю позицию о том, что в любые переговоры необходимо включать Украину, при этом их важным элементом является принцип территориальной неделимости Украины.

Ринкевич отметил, что еще один элемент - ситуация на поле боя, а следующее - то, насколько Европа, НАТО и их союзники будут готовы продолжать поддерживать Украину военными, политическими и экономическими средствами. По мнению президента, нельзя отрицать, что Европе придется гораздо больше делать для того, чтобы продолжать поддерживать Украину и сейчас, и в том случае, если будет заключено какое-либо соглашение о перемирии.

"Украина должна быть сильной с военной точки зрения. Нельзя исключить, что со стороны России последуют попытки навязать какой-либо план демилитаризации Украины. Такие вещи, конечно, недопустимы", - сказал глава государства.

Он призвал быть реалистами, так как открытым остается вопрос, который обсуждался весь прошлый год, а именно членство Украины в НАТО и Евросоюзе (ЕС). По словам Ринкевича, членство Украины в НАТО будет возможно только в том случае, если все страны-участницы альянса согласятся на это, однако очевидно, что к этому не готова далеко не единственная страна-участница. Латвия последовательно выражала поддержку членству Украины в обеих организациях.

Президент отметил, что предстоит не раз обсудить то, каковы альтернативные гарантии безопасности, и этот вопрос без участия Европы и Украины не может быть решен. Если говорить о том, что в Украине могут быть размещены силы различных стран, в том числе европейских, при финансовой поддержке Европы, то за столом переговоров должна быть и Европа.

"Это комплексная ситуация, но процесс только начался. Это будет сложно. Не думаю, что нам следует образно говорить о том, что завтра будет заключено второе Мюнхенское соглашение. Этого не будет. Конференция по безопасности в Мюнхене - это возможность для всех нас выразить свое мнение, поговорить с союзниками из США и Европы", - сказал президент страны.

Ринкевич резюмировал, что эта ситуация в целом напоминает о вещах, о которых говорилось в течение прошедших двух лет: Европа должна взять на себя гораздо более серьезную ответственность за оборону и безопасность, увеличить расходы на оборону, инвестировать в развитие индустрии и поддерживать Украину. Кроме того, придется искать способ работы с США, позиция которых достаточно четко сформулирована.

"У нас нет иллюзий относительно намерений России. Скорее всего, она хочет паузы, чтобы восстановиться от войны. Поэтому и надо смотреть, как мы можем работать с союзниками и особенно с США", - сказал президент страны.

Он отметил, что официальные лица США также акцентировали внимание на энергетической политике и повышении доступности энергетических ресурсов на рынке, чем реально снижается экономическое развитие России.

Ринкевич подчеркнул, что сейчас много мнений, но основные установки Латвии не меняются. Он также предположил, что следующие дни на Мюнхенской конференции по безопасности будут динамичными и богатыми на события, но не стоит спешить с категорическими выводами.

Президент отметил, что главная цель - отстоять интересы Латвии в контексте НАТО и работать над увеличением поддержки Украины, но более подробно комментировать тот или иной элемент в позиции США, в то время как многие вещи еще неизвестны, было бы преждевременно.

#война рф и украины #эдгар ринкевич
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Комментарии (5)

  • VS
    Vad Sorry
    14-го февраля

    Если бы Ринкевич переживал так за Латвийскую экономику и за жителей Латвии было бы так прекрасно, вообще удивляет каким то хуторянем с населением 2 миллиона дают слово. Есть такая поговорка молчание золото, нам бы батьку в президенты он про колхозы и заводы думает а не летает в Америку баскетбол смотреть...

    9
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    Он серьёзно думает что педераста кто-то будет слушать?! Ну это даже не смешно...

    20
    0
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Доня сказал- переговорам быть! Путин сказал, на каких условиях. Все остальные могут говорить или молчать сути не меняет. А условия: демилитаризация , денацификация, освобождения Российских по конституции территорий.

    17
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    13-го февраля

    Стесняюсь спросить-а кому интересно его мнение???

    26
    0
  • IO
    Iljuha Oblomiv
    13-го февраля

    Это не прибалтике решать и даже не Брюсселю. Сигналы вам полали чёткие. Если не услышите, то и сами виноваты.... Река, денег обсохнет. И ФСЁ........ А БЕЗ ДОЛГОВЫХ ДЕНЕГ, ЛАТВИЙСКАЯ УТОПИЯ, КОТОРУЮ ВЫ НАЗЫВАЕТЕ. ЭКОНОМИКОЙ))))-САМИМ-ТО НЕ СМЕШНО..... ЭТО ВЫ ПО СВОИМ СМИ, МОЖИТЕ БАБУШКАМ ЭТО "ВТЮХИВАТЬ"-)))))))) ВАМ ПРИДЁТСЯ СМЕНИТЬ И ПОЛИТИКУ И МНОГОЕ ДРУГОЕ-))))))) РАДИ ФИНАНСОВОГО ВЫЖИВАНИЯ.....ВЫ ВЕРНИТСЬ НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ И ПОСМОТРИТЕ ВАШ ВНЕШНИЙ ДОЛГ!!!!! КАРАУЛ-КРИЧАТЬ!!!!!! УЖЕ ПОЗДНО...

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