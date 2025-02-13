Депутатов хотят обязать даже в коридоре и в курилке говорить на одном языке

Уже сегодня Сейм должен будет решить, поддержать ли передачу в комиссию Сейма поправки в Закон о регламенте работы парламента (Kārtības rullis), которая бы вводила ответственность за неэтичные поступки… членов правительства.

Поправки подготовили депутаты от оппозиционного Объединенного списка, и на такую мысль — "наказывать" министров за их слова — парламентариев наверняка подтолкнуло нашумевшее "пожелание" премьера Эвики Силини депутату Сейма от Объединенного списка Эдварду Смилтенсу: "Не подавись, не проблюйся".

Дело в том, что депутатов за их неэтичные высказывания — как во время исполнения своих обязанностей в Сейме, так и за пределами парламента, — могут привлечь к ответственности на основании соответствующего заявления коллег или просто жителей Латвии.

Их могут наказать письменным или устным предупреждением с трибуны Сейма, или даже запретить посещать одно или несколько пленарных заседаний, что влечет за собой и денежные санкции — вычет из оклада до 20% за непосещение каждого пленарного заседания. А вот министры и премьер за свои слова "не отвечают".

Депутаты хотят "приравнять" министров в этом смысле к депутатам — чтобы и на них по–существу распространялся кодекс депутатской этики. Рискнем предположить, что эта инициатива большинством депутатов будет отклонена.

Едва ли сеймовское большинство поддержит и поправки второго представителя правой оппозиции в Сейме — Национального объединения. Они предложили дополнить Kārtības rullis статьей о том, что "языком работы и коммуникации в Сейме является латышский язык…

Депутат в помещениях Сейма для общения с гражданами Латвии использует латышский язык". Принятие таких дополнений на практике бы означал, что один депутат Сейма, к примеру, с родным русским языком не сможет даже обменяться репликами с другим русскоязычным депутатом на русском языке — например, во время заседании фракции, или в зале заседаний, сидя рядом друг с другом, или в коридоре, или в курилке.

Также депутаты Сейма не смогут в коридоре или на лестнице дать интервью на русском языке местному русскоязычному СМИ или порталу на английском языке, если интервью для этого портала берет гражданин Латвии. Абсурд да и только!

Впрочем, это уже не первая попытка "тевземцев" ограничить права и свободы парламентариев — еще в прошлом году они пытались внести поправку о запрете депутатам Сейма давать интервью на любом другом языке, кроме государственного. Но дважды данная поправка была отклонена.