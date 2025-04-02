Сколько жителей Латвии с паспортами РФ выдворили из Латвии? Министр отчитался

По сведениям погранохраны, часть латвийских россиян покинули страну сами, никого не предупреждая.

Глава МВД Рихардс Козловскис ("Новое Единство") в интервью программе ЛТВ-1 Šodienas jautājums рассказал о судьбе тех латвийских россиян, которые или не смогли сдать экзамен по госязыку, или его вовсе не сдавали.

80 человек получили распоряжение о том, что должны покинуть страну, а 20 россиян были выдворены принудительно.

По словам министра, определенное количество латвийских граждан РФ сами тихо уехали из Латвии, никого не уведомляя. Если они покинули Латвию через внешнюю границу нашей страны с Россией, то это погранслужба зафиксировала. Но те россияне, которые выехали через шенгенскую зону, оказались вне поле зрения латвийского государства.

Р. Козловскис сообщил, что погранслужба посетила места жительства, которые были декларированы этими россиянами, и убедилась, что они там не проживают.

Напомним, что сейчас начался процесс проверки на владение госязыком второй группы латвийских россиян, которые оформили российский паспорт еще до вступления в силу - летом 2003-го года, - Закона об иммиграции.