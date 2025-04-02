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Сколько жителей Латвии с паспортами РФ выдворили из Латвии? Министр отчитался 3 2030

Политика
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Сколько жителей Латвии с паспортами РФ выдворили из Латвии? Министр отчитался

По сведениям погранохраны, часть латвийских россиян покинули страну сами, никого не предупреждая.

Глава МВД Рихардс Козловскис ("Новое Единство") в интервью программе ЛТВ-1 Šodienas jautājums рассказал о судьбе тех латвийских россиян, которые или не смогли сдать экзамен по госязыку, или его вовсе не сдавали.

80 человек получили распоряжение о том, что должны покинуть страну, а 20 россиян были выдворены принудительно.

По словам министра, определенное количество латвийских граждан РФ сами тихо уехали из Латвии, никого не уведомляя. Если они покинули Латвию через внешнюю границу нашей страны с Россией, то это погранслужба зафиксировала. Но те россияне, которые выехали через шенгенскую зону, оказались вне поле зрения латвийского государства.

Р. Козловскис сообщил, что погранслужба посетила места жительства, которые были декларированы этими россиянами, и убедилась, что они там не проживают.

Напомним, что сейчас начался процесс проверки на владение госязыком второй группы латвийских россиян, которые оформили российский паспорт еще до вступления в силу - летом 2003-го года, - Закона об иммиграции.

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#латышский язык
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Эдуард Эльдаров
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(3)
  • VS
    Vad Sorry
    3-го апреля

    Молодцы..бтихо покинули Латвию:))( я гражданин Латвии и тихо покинул , как кто-то тут написал ," гореть этим Козловским в аду" и пока они там ни сгорят население Латвии будет падать, так же со всем , только кредит и брать в кредит

    7
    2
  • MT
    Michael T.
    2-го апреля

    Гори в Аду

    14
    3
  • AB
    Anna Belova
    2-го апреля

    Интересно почему пакистанцев никто домой не отправляет?

    87
    3
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