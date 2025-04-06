«Я верю!» - глава МИД Браже посвятила Украине слова участника латышского сопротивления

«Я посвящаю Украине сильные слова Гунара Астры:

«Я верю, что это время пройдет как страшный сон. Это дает мне силы стоять здесь и дышать. Наш народ много страдал, поэтому извлек урок и переживет и это темное время».

Не сломленный властью Кремля, Г.Астра скончался 06.04.88.», - написала Браже в своем микроблоге «Х».

Ukrainai🇺🇦 veltu Gunāra Astras spēka vārdus:



“Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir daudz cietusi un tādēļ iemācījusies un pārcietīs arī šo tumšo laiku."



Kremļa varas nesalauzts, G.Astra mūžībā devās 06.04.88. pic.twitter.com/wQvM97QMxK — Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 6, 2025

Напомним, Гунар Астра был реабилитирован только после распада СССР. В конце декабря 1992 года Верховный суд Латвийской Республики признал Гунара Астру подлежащим реабилитации по делу 1983 года. В январе 1993 года Верховный суд Латвийской Республики постановил отменить приговор Военного трибунала Балтийского военного округа 1961 года об осуждении Гунарса Астры за отсутствием состава преступления и признать Гунарса Астру реабилитированным.