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«Я верю!» - глава МИД Браже посвятила Украине слова участника латышского сопротивления 4 1768

Политика
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
«Я верю!» - глава МИД Браже посвятила Украине слова участника латышского сопротивления

Министр иностранных дел Байба Браже посвятила Украине слова знаменитого участника латышского национального движения сопротивления, политзаключенного, советского диссидента Гунара Астры.

«Я посвящаю Украине сильные слова Гунара Астры:

«Я верю, что это время пройдет как страшный сон. Это дает мне силы стоять здесь и дышать. Наш народ много страдал, поэтому извлек урок и переживет и это темное время».

Не сломленный властью Кремля, Г.Астра скончался 06.04.88.», - написала Браже в своем микроблоге «Х».

Напомним, Гунар Астра был реабилитирован только после распада СССР. В конце декабря 1992 года Верховный суд Латвийской Республики признал Гунара Астру подлежащим реабилитации по делу 1983 года. В январе 1993 года Верховный суд Латвийской Республики постановил отменить приговор Военного трибунала Балтийского военного округа 1961 года об осуждении Гунарса Астры за отсутствием состава преступления и признать Гунарса Астру реабилитированным.

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#война рф и украины #байба браже
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(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го апреля

    МИД Латвии как общественный нужник и сливной бачок

    9
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го апреля

    Настоящая фамилия Гунара Астры - Астратьев!

    7
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    6-го апреля

    Слава Украина в составе Крыма !!!

    6
    10
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го апреля

    Реальная блевотина уже.

    50
    2
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