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Русскоязычные Латвии и отношение к госязыку: озвучена еще одна серьезная опасность 3 3161

Политика
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Русскоязычные Латвии и отношение к госязыку: озвучена еще одна серьезная опасность

Секретарь Комиссии Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности Ингмар Лидака, выступая в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 и выражая свое мнение о ситуации с русскоязычной общиной Латвии и ее нежелании говорить по-латышски, подчеркнул, что, по его мнению, индивидуальное отношение не представляют угрозы безопасности. Риск возрастает, если люди начинают организовываться в более крупные массы.

Говоря о беспокойстве по поводу отношения русскоязычных жителей Латвии и поддержки российской политики, Лидака сказал: «Я полагаю, что органы безопасности должны быть осторожны, чтобы такие люди не организовывались.

Если кто-то отказывается говорить по-латышски на улице, то в настоящее время это не представляет никакой опасности. Но если, скажем, люди, которые так думают, начнут собираться, организовываться, и, возможно, не только вокруг отдельных партий, то это станет очень опасно».

Лидака подчеркнул, что латвийские органы безопасности должны следить за ситуацией, думая также о гражданах третьих стран.

В передаче он заявил, что «верит в наши институты государственной безопасности».

«Также в истории о гражданах третьих стран, которых здесь много в «Bolt», «Wolt», там тоже был разговор об этом с органами безопасности, которые подтвердили, что в настоящее время там нет никакой опасности», - подчеркнул Лидака.

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#латышский язык #политики
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(3)
  • AB
    Anna Belova
    7-го апреля

    А вам не кажется что это прикрытие от более важных вещей в нашей стране? Мы смотрим не туда. Скоро выборы. Интересно как это повлияет

    11
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го апреля

    Да, надо признать, что оглядываясь на последние 35 лет опасаться есть чего! Страх никогда не проходит бесследно и всегда впоследствии вызывает нервные рецидивы и срывы. Иногда нервные рецидивы и срывы происходят в истерическом состоянии.

    36
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го апреля

    Непонятно, кого и чего опасаться? Кто то с рогами рядом ходит? Какой глупый животный страх? Сами себе его придумали и сами же и трясутся от него.

    208
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