Baltijas balss logotype

Назван легкий способ продлить жизнь 1 697

Lifenews
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Назван легкий способ продлить жизнь
ФОТО: Unsplash

Transport Res F-Traf: езда на велосипеде снижает риск проблем со здоровьем.

Долгосрочное исследование показало: у пожилых людей, которые регулярно ездят на велосипеде, ниже риск смерти и необходимости в долговременном уходе. Особенно выраженный эффект наблюдается у тех, кто не водит автомобиль. Работа японских ученых опубликована в журнале Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.

Авторы проанализировали данные пожилых жителей Японии за десятилетний период — с 2013 по 2023 год. Оказалось, что те, кто ездил на велосипеде в начале наблюдений, реже сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем в последующие годы. Причем у тех, кто продолжал кататься или начал делать это позже, риски снижались сильнее всего. Особенно заметна польза от велопрогулок была у людей, не имеющих водительских прав.

Исследователи подчеркивают: велосипед может стать важной частью образа жизни, способствуя поддержанию как физического, так и психического здоровья. Ученые призывают развивать инфраструктуру и социальные меры поддержки, чтобы сделать велопоездки доступнее и безопаснее для людей старшего возраста.

Читайте нас также:
#здоровье
6
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    25-го апреля

    Статья явно агитационного характера. Езда на велосипеде вредна и опасна. Портит коленные суставы, очень вредна для простаты. Если Вы ездите по городу, значит прокачиваете дым через лёгкие в спорт режиме. И ещё, как Вы думаете, почему водители большегрузов называют велосипедистов "хрустиками"? Вот то-то и оно !

    6
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Розенбаум: «Для счастья нужен мир, как бы банально это ни звучало»
Певец больше не надевает при выстплениях государственные награды. Иконка видео
Софья Кругликова не пожелала жить с освободившимся Михаилом Ефремовым
Ну чем они были не пара. Иконка видео
Потеющих людей предупредили о риске при досмотре в аэропортах
Потеющих людей предупредили о риске при досмотре в аэропортах
Банда проституток-трансгендеров начала нападать на туристов
Банда проституток-трансгендеров начала нападать на туристов
Умер Оззи Осборн Иконка видео
Умер Оззи Осборн 974
Раскрыт секрет избавления от большого живота
Раскрыт секрет избавления от большого живота 569
Названы способные замедлить развитие Альцгеймера препараты
Названы способные замедлить развитие Альцгеймера препараты 327
Она была типичной француженкой, но с русскими корнями. Иконка видео
Как любвеобильная писательница Франсуаза Саган стала богатой и знаменитой 406

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 18
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 27
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 36
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 46
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 58
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 91
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 18
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 27
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео