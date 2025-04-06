Baltijas balss logotype

ЛТВ: в виде бонусов и денежных премий сотрудникам министерств выплачено 7 миллионов евро 3 1557

Бизнес
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
ЛТВ: в виде бонусов и денежных премий сотрудникам министерств выплачено 7 миллионов евро

В прошлом году сотрудникам министерства было выплачено 7 миллионов евро в виде премий и денежных вознаграждений, сообщает «De facto».

Премии были выплачены большинству сотрудников министерства, проработавших более года, однако во многих местах они используются для увеличения выплачиваемого вознаграждения, говорится в оценке программы, отмечающей, что такая практика противоречит целям реформы оплаты труда.

С начала этого года государственные и местные органы власти обязаны публиковать данные о заработной плате своих сотрудников. Требование распространяется на лиц, принимающих решения в сфере государственного управления. Министерства трактуют эту норму в выгодном для себя ключе: например, Министерство иностранных дел раскрыло заработок 171 своего сотрудника, а Министерство интеллектуального управления и регионального развития раскрыло только размер вознаграждения государственного секретаря, которое составило 7632 евро.

Лишь несколько государственных учреждений выделили премии отдельно. Например, данные Министерства сообщения показывают, что государственный секретарь Андулис Жидковс в феврале имел ежемесячную зарплату в размере 6346 евро и денежную премию в таком же размере. Работать в министерстве он начал в октябре прошлого года, в декабре стал государственным секретарем, а уже в феврале вместе с остальной командой был награжден за привлечение стратегического инвестора в airBaltic, за что восемь человек получили в общей сложности 32 000 евро.

Анализ программы показывает, что министерства выплачивают премии большинству своих сотрудников, если только они не новички. Лидерами являются министерства земледелия и внутренних дел, где число получателей премий всего на два человека меньше числа работающих там людей. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития выплатило премии 90% сотрудников.

В настоящее время система оплаты труда в сфере государственного управления изучается Государственной счетной палатой, которая представит свои выводы осенью. Однако член Совета Государственного контроля Гатис Литвинс уже признал, что исследование программы поднимает вопросы о том, стала ли премия фактически гарантированной частью оплаты труда или надежной 13-й зарплатой.

Размер бонусов зависит от оценки, но принципы оценки сильно различаются. В то же время министерства зачастую склонны выплачивать меньше установленного нормативами предельного размера страховых взносов. Например, в Министерстве обороны в группу наиболее высокооплачиваемых и высокооплачиваемых сотрудников входят 3%, а в Министерстве юстиции — целых 78%.

Наибольшие суммы на бонусы и денежные премии сотрудникам в прошлом году выделило Министерство иностранных дел — в общей сложности 1,37 млн евро. В министерстве объясняют это возросшей нагрузкой на сотрудников из-за геополитической ситуации. Министерство также указывает на низкие ежемесячные зарплаты по сравнению с другими министерствами. Средняя месячная зарплата здесь, по данным Государственной канцелярии, составляет 2117 евро. Средняя страховая премия здесь также самая низкая — 1452 евро. Самые высокие премии в среднем выплачиваются в Министерстве финансов — 1745 евро, а также в Министерствах климата и энергетики и обороны — по 1751 евро.

Как отмечается в программе, спустя два с половиной года после начала реформы оплаты труда по-прежнему сохраняется большое неравенство в оплате труда сотрудников разных министерств. Реформа предусматривала повышение компенсаций и одновременное прекращение многих премий, однако выплаты премий не уменьшались.

Консультант Департамента кадровой политики Государственной канцелярии Лайла Рушкуле считает, что для реализации реформы не хватает финансирования. Два года назад Государственная канцелярия запросила у правительства 50 миллионов евро, но правительство выделило 6 миллионов евро, чего хватило «только для повышения самых низких зарплат».

Помимо денежных премий и бонусов министерства также выплачивают премии. Если бы они были включены в ежемесячную зарплату, некоторые министерства смогли бы достичь и даже превзойти цель реформы заработной платы. В Министерстве экономики средняя месячная заработная плата с премиями составляет 3209 евро. Например, в феврале государственный секретарь министерства Эдмунд Валантис получил дополнительную выплату в размере 1982 евро в дополнение к своей ежемесячной зарплате в размере 6608 евро за руководство рабочей группой, связанной с будущим «Тет» и LMT.

Читайте нас также:
#зарплаты
2
0
0
31
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го апреля

    Латыши сами и премируют и награждают, ведь все они между собой или родня, или друзья или знакомцы по хуторам. Поэтому ни одних, ни вторых и ни третьих обижать нельзя, потому что в ответ они обидят тебя. Не плюй как говорится в народ, народ плюнет - утонешь!

    21
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Mr.FGJCNJK
    7-го апреля

    Ну да.🙄 Народилась илитка латышских управленцев в отрыве от реальности, живущие в своей.

    14
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Да кто бы сомневался...Эти деньги они не зарабатывают, а получают из "котла" налогов тех, кто зарабатывают своим горбом. Дармоеды.

    44
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Русские могут платить криптой в 300-400 местах, но скоро за это оштрафуют до 10 000 EUR
Рубль с биткойном не сошлись. Иконка видео
Гайана втрое больше Латвии, а теперь еще с перспективной нефтедобычей
Джорджтаун красив деревянным колониальным зодчеством. Иконка видео
Официальная минималка 1,09 доллара США в месяц: нефтяное проклятие Венесуэлы
Купюры имеют вертикальный дизайн, изначально приспособлены к пересчету в пачках.
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 631
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать 337
Трудовые индусы хорошо вырабатывают ВВП. Иконка видео
План завести на Урал миллион гастарбайтеров из Индии вызвал панику 449
Шопинг стал национальной идеей Поднебесной. Иконка видео
Китайцы продали друг другу потребительских товаров на 6 800 000 000 000 долларов 335

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 26
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 22
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 29
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 45
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 64
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 84
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 26
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 22
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео