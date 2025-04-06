ЛТВ: в виде бонусов и денежных премий сотрудникам министерств выплачено 7 миллионов евро

В прошлом году сотрудникам министерства было выплачено 7 миллионов евро в виде премий и денежных вознаграждений, сообщает «De facto».

Премии были выплачены большинству сотрудников министерства, проработавших более года, однако во многих местах они используются для увеличения выплачиваемого вознаграждения, говорится в оценке программы, отмечающей, что такая практика противоречит целям реформы оплаты труда.

С начала этого года государственные и местные органы власти обязаны публиковать данные о заработной плате своих сотрудников. Требование распространяется на лиц, принимающих решения в сфере государственного управления. Министерства трактуют эту норму в выгодном для себя ключе: например, Министерство иностранных дел раскрыло заработок 171 своего сотрудника, а Министерство интеллектуального управления и регионального развития раскрыло только размер вознаграждения государственного секретаря, которое составило 7632 евро.

Лишь несколько государственных учреждений выделили премии отдельно. Например, данные Министерства сообщения показывают, что государственный секретарь Андулис Жидковс в феврале имел ежемесячную зарплату в размере 6346 евро и денежную премию в таком же размере. Работать в министерстве он начал в октябре прошлого года, в декабре стал государственным секретарем, а уже в феврале вместе с остальной командой был награжден за привлечение стратегического инвестора в airBaltic, за что восемь человек получили в общей сложности 32 000 евро.

Анализ программы показывает, что министерства выплачивают премии большинству своих сотрудников, если только они не новички. Лидерами являются министерства земледелия и внутренних дел, где число получателей премий всего на два человека меньше числа работающих там людей. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития выплатило премии 90% сотрудников.

В настоящее время система оплаты труда в сфере государственного управления изучается Государственной счетной палатой, которая представит свои выводы осенью. Однако член Совета Государственного контроля Гатис Литвинс уже признал, что исследование программы поднимает вопросы о том, стала ли премия фактически гарантированной частью оплаты труда или надежной 13-й зарплатой.

Размер бонусов зависит от оценки, но принципы оценки сильно различаются. В то же время министерства зачастую склонны выплачивать меньше установленного нормативами предельного размера страховых взносов. Например, в Министерстве обороны в группу наиболее высокооплачиваемых и высокооплачиваемых сотрудников входят 3%, а в Министерстве юстиции — целых 78%.

Наибольшие суммы на бонусы и денежные премии сотрудникам в прошлом году выделило Министерство иностранных дел — в общей сложности 1,37 млн евро. В министерстве объясняют это возросшей нагрузкой на сотрудников из-за геополитической ситуации. Министерство также указывает на низкие ежемесячные зарплаты по сравнению с другими министерствами. Средняя месячная зарплата здесь, по данным Государственной канцелярии, составляет 2117 евро. Средняя страховая премия здесь также самая низкая — 1452 евро. Самые высокие премии в среднем выплачиваются в Министерстве финансов — 1745 евро, а также в Министерствах климата и энергетики и обороны — по 1751 евро.

Как отмечается в программе, спустя два с половиной года после начала реформы оплаты труда по-прежнему сохраняется большое неравенство в оплате труда сотрудников разных министерств. Реформа предусматривала повышение компенсаций и одновременное прекращение многих премий, однако выплаты премий не уменьшались.

Консультант Департамента кадровой политики Государственной канцелярии Лайла Рушкуле считает, что для реализации реформы не хватает финансирования. Два года назад Государственная канцелярия запросила у правительства 50 миллионов евро, но правительство выделило 6 миллионов евро, чего хватило «только для повышения самых низких зарплат».

Помимо денежных премий и бонусов министерства также выплачивают премии. Если бы они были включены в ежемесячную зарплату, некоторые министерства смогли бы достичь и даже превзойти цель реформы заработной платы. В Министерстве экономики средняя месячная заработная плата с премиями составляет 3209 евро. Например, в феврале государственный секретарь министерства Эдмунд Валантис получил дополнительную выплату в размере 1982 евро в дополнение к своей ежемесячной зарплате в размере 6608 евро за руководство рабочей группой, связанной с будущим «Тет» и LMT.