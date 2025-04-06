Декан о студентах из третьих стран: все, кто не учится, должны быть депортированы

Также подготовлено несколько предложений, например, министерство образования и науки (МОН) предлагает применять административную ответственность к ректору, который в течение трех дней не сообщил в Управление по гражданству и миграции об отчисленных иностранных студентах. Планируется также ограничить право приема иностранцев в те вузы, где наблюдается высокий уровень отказов в выдаче виз. Это вызывает опасения, что образовательные учреждения недостаточно оценивают потенциальных студентов.

В программе «Пресс-клуб» Янис Пекша, доцент университета «Туриба» и декан факультета информационных технологий, говорит об иностранных студентах из третьих стран: «Если студент не посещает университет, не учится, его нужно депортировать. И неважно, что он заплатил за обучение. Если он не учится, его отчисляют. И мы информируем студентов об этих последствиях. Общим критерием приема должно быть понимание того, что мы хотим получить целеустремленного студента, который хочет получить образование».