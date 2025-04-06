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Декан о студентах из третьих стран: все, кто не учится, должны быть депортированы 3 811

Политика
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Декан о студентах из третьих стран: все, кто не учится, должны быть депортированы

Сектор высшего образования планирует ужесточить контроль за студентами из третьих стран, сообщает TV24.

Также подготовлено несколько предложений, например, министерство образования и науки (МОН) предлагает применять административную ответственность к ректору, который в течение трех дней не сообщил в Управление по гражданству и миграции об отчисленных иностранных студентах. Планируется также ограничить право приема иностранцев в те вузы, где наблюдается высокий уровень отказов в выдаче виз. Это вызывает опасения, что образовательные учреждения недостаточно оценивают потенциальных студентов.

В программе «Пресс-клуб» Янис Пекша, доцент университета «Туриба» и декан факультета информационных технологий, говорит об иностранных студентах из третьих стран: «Если студент не посещает университет, не учится, его нужно депортировать. И неважно, что он заплатил за обучение. Если он не учится, его отчисляют. И мы информируем студентов об этих последствиях. Общим критерием приема должно быть понимание того, что мы хотим получить целеустремленного студента, который хочет получить образование».

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#иммигранты #депортация
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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го апреля

    Доценту до декана ещё добраться надо, а вот то что он там думает этот дОцент никого не интересует, ибо человек заплатил и ты за его деньги учи его, потому что студент плевать на то является он целеустремлённым или нет. А вот деньги при отчислении надо возвращать, раз работа дОцента не выполнена, то и оплаты быть не должно. И нечего умничать!

    3
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го апреля

    Если трудно с учёбой, то пусть остаётся и работает, ведь рабочих рук у нас так не хватает Зачем же сразу гнать?

    5
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го апреля

    Данный чудик так навсегда и останется деканом.

    11
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