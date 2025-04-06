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В новом фильме о Хищнике его союзником станет женщина 1 1086

Lifenews
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
В новом фильме о Хищнике его союзником станет женщина

Элли Фаннинг рассказала о своей героине в фильме "Хищник: Бесплодные земли"

Франшиза "Хищник" вернется на большой экран в ноябре 2025 года с фильмом режиссера Дэна Трактенберга "Хищник: Бесплодные земли", в котором одну из главных ролей исполнила Элли Фаннинг.

Актриса представил на фестивале CinemaCon дебютный тизер-трейлер, в котором раскрываются новые интригующие подробности сюжета. Оказалось, что Элли Фаннинг играет героиню по имени Тиа, которая не сражается с Хищником, а объединяется с инопланетным охотником.

“В этом фильме происходит нечто беспрецедентное, и преследуют не моего персонажа, - сказала Фаннинг зрителям CinemaCon. - Она на самом деле объединяется с Хищником, и вы можете увидеть его в совершенно новом свете”.

Как и в случае с предыдущей частью франшизы - фильмом "Добыча", целью режиссера Дэна Трактенберга было “раздвинуть границы”, предоставив фанатам возможность на этот раз поболеть за Хищника, а не за его жертв.

Отметим также, что "Хищник: Бесплодные земли" станет не единственным фильмом о Хищниках, который выйдет в прокат в этом году. Босс студии 20th Century Стив Асбелл намекнул, что до "Бесплодных земель" выйдет еще один таинственный проект. Подробности о втором фильме пока остаются в секрете.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Уже это же хрючево уже проворачивали.🙄 Чего опять? В какой то части была уже отважная нигретоска удостоенная межгалактичекого знака "угауга" от иноланетяньщины. Опять бабец?

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