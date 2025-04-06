Куда девать раненых? У Латвии обнаружили проблему, если таки начнется война

В Латвии отсутствует сотрудничество между военным и гражданским секторами по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи в случае возможного военного конфликта, сообщает программа «Nekā personīga» на телеканале TV3.

Как отмечается в программе, трехлетняя война России против Украины дает представление об оказании медицинской помощи в военное время, однако Латвия не использует эти возможности в полной мере, а также отсутствует полноценное сотрудничество между министерствами обороны и здравоохранения.

Президент Эдгар Ринкевичс признал, что после обсуждений с министрами здравоохранения и обороны, а также их подчиненными он понял, что лишь недавно представители обоих секторов сели за один стол, чтобы подробно договориться о возможностях сотрудничества обеих сфер.

«Минздрав, конечно, думает, что Минобороны все спланировало и сделает во время кризиса и войны, но (...) оборонный сектор больше думает, что может положиться на Минздрав. И только недавно обе стороны наконец сели и обсудили, как планировать потоки как раненых солдат, так и гражданских лиц в случае кризиса. С прошлого года Минздрав начал создавать запасы, думать о том, как запастись перевязочными материалами и лекарствами, как выстроить сотрудничество с производителями. (....) По крайней мере, кажется, что недостаточно, но все же, финансирование и система для этого начинают формироваться. Эти две вещи, честно говоря, у нас не работают», - сказал президент.

Тем временем Государственный контроль в настоящее время проверяет способность Латвии оказывать медицинскую помощь в условиях военного конфликта. Целью аудита является оценка того, созданы ли предпосылки для охраны здоровья военнослужащих и спасения их жизней в военное время. Результаты проверок планируется опубликовать в мае. Предполагается, что аудит позволит нам понять, как взаимодействуют гражданские медики и специалисты вооруженных сил. Целью плана проверки является выявление слабых мест в планах и возможностей сотрудничества.

Уже сейчас аудиторы Верховного суда отмечают, что в обеспечении безопасности и медицинской помощи должно участвовать гораздо больше игроков, чем это происходит в настоящее время.

«В ходе аудита мы рассматриваем два направления — способность секторов здравоохранения и образования оказывать поддержку НВС и системы, созданные самими НВС в сфере медицинского обеспечения. (..) Наши рекомендации будут направлены на изменение акцентов в развитии отдельных аспектов, совершенствование существующих механизмов и внедрение новых для усиления возможностей медицинского обеспечения. Мы хотим наглядно продемонстрировать, что основная компетенция каждого сектора — здравоохранения, образования, внутренних дел и т. д. — включает в себя не только развитие мирных/гражданских систем, но и формирование военного или оборонного ведомства страны. Это не только задача НВС и Министерства обороны — это ответственность всех секторов, каждого в рамках своей компетенции», — заявили представители Верховного суда.

После визита на Украину директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле пришла к выводу, что осознание готовности руководителей медицинских учреждений, подготовка персонала и необходимые ресурсы важны для кризисных ситуаций, в то же время понимая, что «ни один из написанных сценариев, к которым мы подготовились, не будет тем, который будет реализован».

По ее мнению, в Латвии не все плохо, но Латвия — мирная страна — без терактов, массовых беспорядков и крупных стихийных бедствий, поэтому существует системная неготовность к масштабным катастрофам. «Мы все еще живем, разыгрывая сценарии, в которых прописаны абсолютно четкие планы действий, хотя самое главное — понять, каковы основные принципы, как мы справляемся с ситуациями в случае военного события, когда существует множество рисков», — заключил Чипуле.

Микрохирурги Олаф Либерманис и Мартиньш Малзубрис, побывавшие на Украине и лечившие раненых, в свою очередь призывают латвийских специалистов чаще ездить на Украину и набираться опыта работы на передовой. Ранее Министерство образования планировало организовывать такие поездки, однако идея не была реализована, а получение такого опыта не поощряется на государственном уровне.

Малзурбис также призывает перенимать опыт других стран и создавать специальные медицинские бригады со специальным оборудованием, чтобы в случае крупных катастроф или других чрезвычайных ситуаций они могли отправиться в любую точку мира и помогать спасать жизни. Ежедневно они могли бы работать в качестве мобильного подразделения на территории Латвии.

Микрохирурги Рижской Восточной больницы признают, что в настоящее время мало кто задумывается о том, как предотвратить ситуации, когда в больницы поступает огромное количество пострадавших. В Латвии есть много больниц, которые можно быстро приспособить для лечения военных ранений, но планов по их адаптации нет.

«По плану политравмы должны лечиться во всех больницах. Но такой реальный протокол лечения политравм есть только в клинике доктора Викманиса и RAKUS. Неотложная помощь для взрослых есть только в Гайльэзерсе. Было бы хорошо, если бы были разработаны планы A и B, в каких местах эти услуги все равно могут быть оказаны, если наступит час X, если одна из критических больниц не будет работать», — отметил Янис Бендикс, исполнительный директор Центра микрохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы.

У Латвии также нет планов относительно того, следует ли и каким образом привлекать растущее число частных медицинских учреждений к оказанию медицинской помощи в период кризиса.

Заведующий Клиникой травматологии и ортопедии Рижской Восточной клинической университетской больницы Андрис Викманис согласен, что поездку врачей на Украину следует поддержать, и он также готов это сделать. «Если бы это было установлено так — надо ездить, потому что надо это знать, я думаю, были бы гонщики. Пока это только на стадии желаний — надо ездить. И так оно и остается». По его мнению, врачам было бы полезно «попасть в эту нереальную среду».

Между тем министр здравоохранения Хосам Абу Мери не уверен, будет ли у вооруженных сил достаточно военных медиков, чтобы обеспечить эвакуацию раненых с линии фронта в случае массированной атаки. Он обещает изучить аудиторский отчет Государственного контрольно-ревизионного управления и исправить ошибки и недоработки.

Между тем, план организованной отправки латвийских врачей для оказания помощи и приобретения опыта в Украине в настоящее время не стоит на повестке дня Министерства здравоохранения из-за нехватки врачей для оказания ежедневных услуг на местах в Латвии.