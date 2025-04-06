Министр сельского хозяйства планирует начать борьбу с медведями

В эфире передачи Latvijas Radio Krustpunktā он рассказал, что 20–30 лет назад в Латвии было всего несколько медведей, а сейчас, по данным специалистов лесной отрасли, их насчитывается около 120. Поэтому, по его словам, необходимо задуматься об ограничении численности этих особо охраняемых животных, чтобы их популяция не увеличивалась слишком быстро. Краузе утверждает, что это вопрос безопасности людей, так как медведь напал на сотрудника компании Latvijas valsts meži. Прокусил сапог

Упомянутый Краузе случай столкновения с медведем произошёл 15 марта 2022 года в середине дня в массиве Жигурского леса. Лесник осматривал молодые ельники и, по всей видимости, потревожил медведицу с медвежатами. Услышав писк из зарослей, он подумал, что это заяц, и хлопнул в ладоши, но из-за ёлок выскочил медведь и бросился на него.

Мужчина попытался убежать, но упал. Медведь схватил его за ногу и сильно укусил, однако вскоре развернулся и скрылся в зарослях. Лесник самостоятельно добрался до больницы в Балви, где ему наложили шесть швов на ступню. От более серьёзных последствий его спасли плотные рабочие сапоги. Пчеловоды получают компенсации

Как правило, медведи избегают людей, и этот случай — первый зарегистрированный нападения в Латвии за более чем 100 лет. Однако они часто разоряют пасеки. В 2017 году три пчеловода впервые получили компенсации за ущерб от медведей на общую сумму 1874 евро.

В последующие годы сумма компенсаций росла. Например, в 2019 году было принято 16 решений на сумму 20 985 евро (за 113 уничтоженных пчелиных семей), в 2022 году — 12 решений на 13 286 евро (86 пчелиных семей и 28 повреждённых ульев), а в июне прошлого года двум пчеловодам выплатили в общей сложности 4313 евро. Пчеловоды должны самостоятельно защищать пасеки от визитов медведей, и единственное эффективное средство — электрический забор. Нужна политическая воля

Газета Kas Jauns Avīze ещё в сентябре прошлого года поднимала вопрос о возможности введения ограниченной охоты на медведей, как это сделано в Эстонии. В этой стране численность медведей достигает тысячи особей при меньшей площади территории.

Ведущий исследователь Латвийского государственного института лесной науки Silava Янис Озолиньш отметил, что для такого решения требуется «очень большая политическая воля». Кроме того, в Эстонии охота на медведей никогда не прекращалась, тогда как в Латвии эти животные были полностью истреблены почти на сто лет. Речь не об охоте ради развлечения

По мнению Озолиньша, в ближайшем будущем необходимо разрешить контролируемый отстрел определённого количества медведей, или, как он выразился, «изъятие» их из латвийских лесов. Однако это не должно быть охотой ради развлечения, а исключительно мера по защите людей от нападений медведей. Он считает, что ежегодный отстрел 10% популяции не нанесёт вреда её существованию в Латвии. Медвежья охота в Латвии запрещена

Краузе признаёт, что внесение изменений в правила охоты будет непростым процессом, но этот вопрос уже обсуждается. Контроль за охраной особо защищаемых видов животных осуществляется Министерством умного управления и регионального развития и его подчинёнными учреждениями, в том числе Управлением охраны природы. В ведении Министерства сельского хозяйства находится Государственная лесная служба, которая контролирует соблюдение охотничьего законодательства. Средство против медведей

При правильном использовании перцовый газ является эффективным средством для отпугивания медведей. Согласно исследованию, проведённому в 2008 году в Аляске на основе данных с 1985 по 2006 год, перцовый газ остановил медведя в 92% случаев, а в 96% случаев при близком контакте с животным люди избежали травм.