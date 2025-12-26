Ученым было разрешено выловить часть красных рыб, известных как «рукоходы» или «рыбы-ладони», с целью спасения этого вымирающего вида от последствий потепления. Об этом сообщает The Guardian.

Число этих рыб, которые используют свои плавники как «руки» для передвижения по морскому дну, сократилось до ста особей. Все они обитают у берегов Тасмании, где температура воды повышается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Если не предпринять меры, эксперты прогнозируют, что популяция «рукоходов» может уменьшиться на 99% из-за разрушения их естественной среды обитания.

В первую очередь ученые планируют выловить 25 рыб и разместить их в Институте морских и антарктических исследований в Тасмании. Сотрудники института будут внимательно следить за признаками стресса у рыб и, при необходимости, выловят оставшихся. Как только угроза тепловых волн будет устранена, «рукоходов» вернут обратно в их естественную среду.

Австралийское правительство выделило 240 тысяч долларов на восстановление среды обитания «рукоходов» и их содержание в неволе.

2023 год обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений: температурные рекорды устанавливаются один за другим. Метеорологи ООН связывают аномальную жару с антропогенными изменениями климата и началом Эль-Ниньо — явления, приводящего к повышению температуры экваториальных вод Тихого океана.

Высокие температуры вызывают гибель людей, животных и растений, а также способствуют распространению засух и лесных пожаров.