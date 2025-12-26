Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спасение редких рукоходов: австралийские рыбы отправляются на передержку (ВИДЕО) 0 118

В мире животных
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спасение редких рукоходов: австралийские рыбы отправляются на передержку (ВИДЕО)

Изменения климата ставят под угрозу выживание редкого вида.

 

Ученым было разрешено выловить часть красных рыб, известных как «рукоходы» или «рыбы-ладони», с целью спасения этого вымирающего вида от последствий потепления. Об этом сообщает The Guardian.

Число этих рыб, которые используют свои плавники как «руки» для передвижения по морскому дну, сократилось до ста особей. Все они обитают у берегов Тасмании, где температура воды повышается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Если не предпринять меры, эксперты прогнозируют, что популяция «рукоходов» может уменьшиться на 99% из-за разрушения их естественной среды обитания.

В первую очередь ученые планируют выловить 25 рыб и разместить их в Институте морских и антарктических исследований в Тасмании. Сотрудники института будут внимательно следить за признаками стресса у рыб и, при необходимости, выловят оставшихся. Как только угроза тепловых волн будет устранена, «рукоходов» вернут обратно в их естественную среду.

Австралийское правительство выделило 240 тысяч долларов на восстановление среды обитания «рукоходов» и их содержание в неволе.

2023 год обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений: температурные рекорды устанавливаются один за другим. Метеорологи ООН связывают аномальную жару с антропогенными изменениями климата и началом Эль-Ниньо — явления, приводящего к повышению температуры экваториальных вод Тихого океана.
Высокие температуры вызывают гибель людей, животных и растений, а также способствуют распространению засух и лесных пожаров.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему птица, сидящая на проводе, не получает удара током?
Изображение к статье: Шмели ощущают электрические поля цветов - новое исследование
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?
Изображение к статье: Опасные продукты для пернатых: что не стоит класть в кормушку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео