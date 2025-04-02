Нас не догонишь!? Латвийские власти пытаются остановить убегающие цены

«Мне вообще непонятно, как люди выживают при таких ценах!» – воскликнул как-то в кулуарах власти один политик. Видать, даже он, человек весьма обеспеченный, начал обращать внимание на стоимость продуктов и… ужаснулся.

Как известно, бум инфляции пришелся на 2023-й и первую половину минувшего года. Затем темп роста инфляции начал ослабевать, и даже к концу прошлого года была зафиксирована почти нулевая инфляция.

Очень смелый поступок!

Впрочем, все мы ходим в магазины и могли убедиться, что даже при «нулевой инфляции» цены на продукты питания по крайней мере не снижались, а на отдельные группы товаров даже росли. С учетом же того, что цены и так были высокие, люди со скромными доходами реально с трудом сводили концы с концами. Это и сподвигло министра экономики Виктора Валайниса на «авантюру» – он объявил о намерении при помощи нормативных актов добиться снижения цен на базовые продукты питания!

Отдадим должное смелости главы Минэкономики, ведь до него, со времен перехода на рыночную экономику, никто из правящих даже не пытался влиять на стоимость продовольствия. Единственное исключение – эпопея со снижением НДС на свежие овощи, фрукты и ягоды. За счет снижения НДС сперва до 5%, а затем до 12% удалось несколько снизить рост цен на эти «живые витамины».

Примечательно, что оппозиция в Сейме, по крайней мере последние 8–10 лет, с завидной регулярностью предлагает ввести льготную ставку НДС на основные продукты питания – свежие мясо и рыбу, сыр, молоко, хлеб, сметану, творог… Но всякий раз стражи фискальной политики отбрасывают эти «опасные» для казны инициативы. Понимая, что подобные попытки снизить цены за счет снижения налогов не пройдут и от министра экономики, Валайнис даже не стал и предлагать «трогать» налоги.

И два пакета предложений

Напомним, что министр экономики еще в конце минувшего года объявил о двух этапах «укрощения» цен или двух пакетах законодательных поправок. Первый пакет предусматривал «вмешательство» во взаимоотношения торговцев с поставщиками и производителями. В частности, государство предписывало торговцам уменьшить сроки оплаты поставщикам за поставленную продукцию. Также запрещалось на местные продукты вводить более высокую наценку, нежели на аналогичные импортные продукты.

Второй пакет уже предусматривал прямое влияние государства на ценообразование и создание системы информирования (мониторинга) потребителей о текущих ценах на базовые продукты.

Первый пакет прошел через правительства и добрался до Сейма, где благополучно и застрял! Против принятия поправок в таком виде выступили не только представители торговцев, но и многие депутаты.

Противники поправок привели по меньшей мере три довода. Первый – исследование Совета по конкуренции, на котором базировалось Минэкономики, охватывало только треть торговцев, и возможные завышенные наценки на местные продукты были констатированы в 50% случаев. Вроде бы общая тенденция видна, но тогда нужно было проверить всех торговцев.

Второй довод – если пытаться диктовать торговцам в условиях свободного рынка, какие им устанавливать цены, в том числе на местную продукцию, то это может привести к уменьшению местных продуктов на полках магазинов. Жесткое регулирование цен всегда приводит к дефициту.

Третий довод – вероятно, у повышенных наценок на местные продукты есть и объективные причины (объемы поставок, срок годности, сезонность и т.п.).

Все затормозилось, кроме цен

Так или иначе, но в итоге комиссия Сейма по народному хозяйству решила притормозить с дальнейшим рассмотрением законопроекта – Минэкономики и торговцам было поручено еще раз сесть за круглый стол и попытаться выработать компромиссные предложения.

Вторая же инициатива, связанная с непосредственным регулированием цен, пока еще даже не дошла до правительства.

Поскольку против регулирования цен выступают уже не только торговцы, но и поставщики, то, скорее всего, все ограничится только требованием к торговцам ежедневно подавать информацию о ценах на базовые продукты, и эти данные будут публиковаться на специальных интернет-порталах сравнения цен – два таких портала уже начали работу, но пока эту информацию о ценах собирают сами авторы портала.

Если обязать торговцев самих обобщать информацию и отправлять ее в ежедневном режиме, то это дополнительные расходы для торговцев, а значит, цены на продукты опять не снизятся, а повысятся. Между тем министр Валайнис на днях заявил, что от своей цели – снизить цены на базовые продукты на 20% – он не отказался. Интересно, конечно, за счет чего этого удастся добиться. Пока, как мы знаем, цены, наоборот, растут. Так, в период с февраля прошлого года по февраль нынешнего инфляция в Латвии составила 3,7%, и это один из самых высоких уровней инфляции в ЕС! Средняя инфляция в ЕС составила 2,7%.

Основное влияние на рост инфляции опять-таки оказали продукты питания, и значит, для людей с низкими доходами реальная инфляция превысила 6-7%, учитывая, что львиную долю своих минимальных доходов эта категория жителей как раз тратит на продукты. А ведь эти 6-7% фактически добавляются к уже и без того высокой стоимости продуктов в результате волны инфляции 2023 года!

Сравнить и сэкономить

Рискнем предположить, что едва ли парламент и правительство одобрят само вмешательство государства в условиях рыночной экономики в ценообразование. Ну, максимум, чего можно будет добиться, так это минимальных наценок на самые «простые» или, если хотите, самые дешевые из базовых продуктов. Это мало, но лучше, чем ничего!

Что же касается создания порталов сравнения цен, то, наверное, хуже точно не будет – во всяком случае, покупатели смогут действительно сравнить цены и, по возможности, чуть-чуть сэкономить. Два таких портала – в пилотном режиме и по инициативе частных лиц – уже заработали. Это cenudepo.lv и letapartika.lv.

В любом случае, остается надежда, что давление политиков заставит торговцев хотя бы немного «умерить аппетиты» и притормозить с наценками.