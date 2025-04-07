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Министерство культуры зарегистрировало два новых герба. Они принадлежат частным лицам 2 1721

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
gerboni.kulturaskarte.lv

gerboni.kulturaskarte.lv

ФОТО: пресс-фото

Министерство культуры зарегистрировало два новых герба, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет ЛЕТА.

Зарегистрированы герб рода Тимма и герб рода Крауклисов.

Герб рода Тимма — рассечённый на синий и серебряный поля, два лебедя с поднятыми крыльями: в первой части — обращённый влево серебряный лебедь с золотыми лапами и таким же клювом, во второй — чёрный лебедь. Над рассечением — восьмиконечная звезда: золотая на синем фоне. Щит покрыт серебряно-синей наметкой, в клейноде — чёрная роза ветра, на ней серебряное ружьё с золотым прикладом, направленное по диагонали. Щит обрамляют две серебряные ветви липы с золотыми цветками, такими же бутонами и серебряными прицветниками, которые перекрещиваются под щитом. Девиз чёрными буквами на серебряной ленте: AR SPĪTU UZ UZVARU ("Сквозь упорство — к победе").

Герб рода Крауклисов — рассечённый внизу зелёным травянистым холмом: на нём в серебряном поле чёрный ворон с повёрнутой назад головой и поднятой правой лапой, в верхнем левом углу — опущенный зелёный лист липы. Щит покрыт зелёно-серебряной наметкой, в клейноде — семь связанных пурпурных языков пламени. Щит обрамляют два цветущих стебля гороха с зелёными листьями и пурпурными цветами, перекрещивающиеся под щитом. Девиз чёрными буквами на серебряной ленте: RADOŠUMS UN PRĀTS ("Творчество и разум").

Реестр гербов формирует, ведёт и дополняет Министерство культуры. Решение о регистрации герба или об отказе в регистрации министерство принимает в течение шести месяцев.

Перед принятием решения Государственная геральдическая комиссия оценивает соответствие герба требованиям геральдики, а также его художественное оформление и, при необходимости, даёт рекомендации по его совершенствованию.

Напомним, собственный герб в Латвии при желании может заказать любой.

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(2)
  • AB
    Anna Belova
    7-го апреля

    Забыли подпись: Стоимость 368 000€

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Клоунада. Сколько стоит звание графа получить? Обнародуйте расценки!

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