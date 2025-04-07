Минюст указывает на сложности с проверкой фактического существования членов партий

Министерство юстиции указывает на трудности при проверке числа членов политических партий, а также на чрезмерно затянутые процессы ликвидации партий, сообщает ЛЕТА.

В информационном отчёте Минюста о возможных решениях для надзора за деятельностью политических партий отмечается, что в настоящее время в реестре политических партий их члены не регистрируются, и Регистру предприятий (РП) невозможно проверить, соответствует ли информация в реестрах членов данным Регистра физических лиц, действительно ли все указанные в списках лица существуют, и не указано ли одно и то же лицо в списках членов нескольких партий.

Министерство подчёркивает, что в вопросе реестра членов партии следует выделить два основных аспекта — соответствие количества членов реальному положению и доступ общества к информации о членстве.

Как указывает Минюст, проблема не только в том, что данные о членах не проверяются, но и в отсутствии контроля за тем, действительно ли указанные в списках лица являются членами партии. Также не проверяется, актуализируются ли сведения в реестрах.

В министерстве напоминают, что в Латвии могут действовать только те политические партии, в которых состоит не менее 200 граждан Латвии, а в партиях с численностью более 400 членов не менее половины должны быть гражданами Латвии.

Если человек обращается в РП с просьбой проверить, включён ли он в реестр членов конкретной политической партии, такая информация проверяется вручную и предоставляется заинтересованному лицу.

Министерство ссылается на опыт Эстонии. Там на сайте компетентного органа доступен список членов каждой партии с указанием имени, фамилии, даты рождения и даты вступления в партию. Также положительно оценивается подход, при котором отдел регистрации актов гражданского состояния обновляет данные о покойных, сообщая об этом партиям для актуализации их реестров.

Однако Минюст подчёркивает, что в условиях Латвии публичная доступность списков членов партий может иметь сдерживающий эффект и затруднить привлечение новых членов. На это внимание обратили и представители самих партий.

По мнению министерства, следует внести изменения в Закон о политических партиях и предусмотреть, чтобы сведения о членах партий подавались в РП через специальную онлайн-форму. Это стало бы самым эффективным способом решения выявленных проблем, одновременно облегчая работу РП по предоставлению ответов на запросы информации.

Внедрение такого решения дало бы РП право проверять всю необходимую информацию, связанную с реестром членов партий, например, актуальность и точность данных.

Для подачи сведений через специальную онлайн-форму необходимо создать соответствующую услугу в портале РП. Это позволит, например, члену правления партии вводить данные о членах через структурированную форму.

В министерстве подчёркивают, что реестр членов партии с актуальной информацией подавался бы в РП, как и сейчас, один раз в год — до 1 марта, а не после каждого изменения состава.

Такое решение, по мнению Минюста, хотя бы частично обеспечило бы точный учёт состава партий.

Одновременно министерство считает необходимым пересмотреть норму Закона о политических партиях, согласно которой имя и фамилия члена партии являются общедоступной информацией. Эта норма должна быть оценена с точки зрения соответствия Общему регламенту по защите данных (GDPR) и статье 96 Конституции Латвии, гарантирующей неприкосновенность частной жизни.

В будущем такая информация должна считаться ограниченно доступной и предоставляться в установленном нормативными актами порядке.

В отчёте также указано, что необходимо уточнить Закон о политических партиях, предусмотрев случаи, когда деятельность партии может быть приостановлена или прекращена решением РП или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Минюст указывает и на затянувшиеся процессы ликвидации партий или объединений партий.

По данным сайта РП, в реестре политических партий числятся 71 партия и 13 объединений партий. В процессе ликвидации находятся 19 партий и четыре объединения партий. Деятельность 14 партий и трёх объединений прекращена по решению суда, а деятельность пяти партий и одного объединения — по решению органов управления партий.

Процессы ликвидации, длившиеся более пяти лет, касаются 14 партий и четырёх объединений партий.

В ноябре 2020 года РП передал KNAB данные о реестрах членов 79 политических организаций и объединений. При этом Минюст подчёркивает, что это число нельзя считать объективным показателем политической активности в Латвии, поскольку 20 из этих организаций находились в процессе ликвидации, по 14 не было актуальной информации, и РП не получил от них сведений о членах за 2020 год.

В июне 2022 года было сделано заключение, что эти данные указывают на необходимость пересмотра порядка исключения политических организаций из реестра, обеспечивая чёткую и эффективную процедуру их ликвидации.

Минюст отмечает, что ни один нормативный акт не определяет максимальный срок для проведения всех ликвидационных действий. Также отсутствует правовая основа для исключения из реестра партий, находящихся в затянувшемся процессе ликвидации.

Таким образом, продолжаются затяжные ликвидации, длящиеся даже 13 лет, что свидетельствует о недобросовестном отношении ликвидаторов к своим обязанностям.

В отношении партий, зарегистрированных в реестре согласно закону "Об общественных организациях и их объединениях", но не перерегистрированных в реестр политических партий, Минюст считает необходимым внести поправки в закон о вступлении в силу Закона о политических партиях.

Регулирование могло бы быть аналогичным тому, как это было предусмотрено в законе о вступлении в силу Закона о обществах и фондах в отношении общественных организаций, не прошедших перерегистрацию из-за начатого процесса ликвидации.

То есть следовало бы установить срок, в течение которого РП публикует в официальном издании Latvijas Vēstnesis список партий, не ликвидированных в установленном порядке, приглашая кредиторов заявить свои имущественные претензии и назначить ликвидатора.

Информационный отчёт Минюста передан на общественное обсуждение до 14 апреля.