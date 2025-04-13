Немедленно! Премьер Британии выдвинул жесткое требование к России

Премьер Британии потребовал от России немедленного прекращения огня в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовал от России немедленного прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Политик заявил, что возмущен из-за удара по Сумам. При этом он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский уже продемонстрировал приверженность миру.

«[Президент России Владимир] Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — добавил Стармер.