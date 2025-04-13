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Немедленно! Премьер Британии выдвинул жесткое требование к России 2 1005

В мире
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
Немедленно! Премьер Британии выдвинул жесткое требование к России
ФОТО: Global Look Press

Премьер Британии потребовал от России немедленного прекращения огня в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовал от России немедленного прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Политик заявил, что возмущен из-за удара по Сумам. При этом он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский уже продемонстрировал приверженность миру.

«[Президент России Владимир] Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — добавил Стармер.

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(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го апреля

    Я требую от Кира Стармера и Великобритании НЕМЕДЛЕННО прищнать вину за опиумные войны в Китае, Признать что заставили ради выгоды стать опиумными наркоманами 100 млн. китайцев и начать немедленно выплачивать 90% госбюджета в год в качестве извинения, и делать это на протяжении 3-х поколений. Пока они этого не сделают - считать их адскими выродками и лишить права голоса на международном уровне, а также прекратить любую торговлю с этим государством злодеев.

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  • Мп
    Мимо проходил
    13-го апреля

    А требовалка по шву не разойдётся? Я вот тоже от своей кошки требую не писать мимо лотка, но она не всегда слушается. Так это моя кошка - я её кормлю. А Стармер что - Россию кормит?! Что оно такое, это "кирстармер", которое что-то требует?

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