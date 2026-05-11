«Один из сотрудников в небольшом коллективе настроил против себя коллег, и они требуют от владельца предприятия увольнения этого сотрудника. Сам он увольняться не желает, серьезных нарушений, которые могли бы послужить поводом для увольнения, за ним также нет.

В то же время конфликтная ситуация серьезно ухудшает микроклимат на предприятии и эффективность работы в целом. Как поступить работодателю, чтобы не нарушать трудовое законодательство в отношении конкретного работника, в то же время выполнить желание остальных, категорически не желающих с ним работать?

Может ли достаточным основанием для увольнения послужить, например, коллективное письмо работников?»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Из вопроса следует, что в коллективе сложилась напряжённая моральная обстановка, которая, по мнению и работодателя, и сотрудников, отрицательно влияет как на рабочий микроклимат, так и на эффективность и качество труда в целом.

Согласно статье 28. ч. 2. Закона о труде, работодатель обязан выплачивать работникам согласованную заработную плату и обеспечивать справедливые, безопасные и не вредные для здоровья условия труда. Под условиями труда понимается не только безопасность и гигиена рабочего места, но и общая рабочая среда, включая взаимоотношения в коллективе.

В целом качество труда определяется уровнем профессиональной подготовки работника, его знаниями и навыками, а также условиями, в которых выполняется работа. На практике оценка качества труда чаще всего применяется для материального стимулирования сотрудников — например, при назначении премий и других доплат.

В рамках действующего законодательства работодатель имеет право предпринимать различные меры для улучшения микроклимата в коллективе. Это могут быть разъяснительные беседы с сотрудниками, совместные встречи коллектива, мероприятия по сплочению команды, организация совместного досуга и другие подобные действия. Такие меры соответствуют обязанности работодателя обеспечивать надлежащую рабочую среду, поскольку условия труда включают не только физическую безопасность, но и психологический климат на предприятии.

Что касается возможности расторжения трудового договора с сотрудником, который настроил против себя коллектив, — здесь важно понимать, что увольнение по инициативе работодателя возможно только на основаниях, предусмотренных статьей 101. Закона о труде. С одной стороны, оценка того, как работник выполняет свои трудовые обязанности, относится к компетенции работодателя, — но, с другой, решение об увольнении должно основываться на конкретных нормах закона.

Негативное отношение коллектива к сотруднику — например, из-за каких-то особенностей его характера или иных субъективных причин само по себе является спорным основанием, и далеко не всегда может служить законным поводом для прекращения трудовых отношений. Если конфликт невозможно урегулировать внутри предприятия, окончательное решение по спорной ситуации принимает суд.

Таким образом, работодателю в первую очередь следует попытаться восстановить нормальную коммуникацию внутри коллектива. Если же имеются объективные причины полагать, что поведение или действия конкретного работника действительно ухудшают рабочую среду и нарушают трудовой договор или правила внутреннего трудового распорядка, работодатель вправе инициировать увольнение такого работника.

Однако важно понимать, что у последнего есть право оспорить законность увольнения в суде. В любом случае, коллективное письмо сотрудников с требованием уволить кого-то из коллег само по себе не может являться основанием для расторжения трудового договора с этим работником, поскольку такое основание в Законе о труде не предусмотрено.