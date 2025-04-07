Ну очень умное министерство: бюджет для развития регионов Латвии сокращают втрое

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В нынешней сложной геополитической ситуации госучреждениям положено действовать исходя из принципа: все для фронта, все для победы. Главам ведомств вменяется новая философия: работать больше — но за меньшие деньги.

Все по уму?

Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) является чемпионом по сокращению расходов — если в 2023 году на него выделили 179 457 653 евро, то план на 2025 год составляет 98 668 560 евро, а на 2027 — и вовсе 55 069 959 евро. На днях оно поделилось ценным опытом на заседании парламентской Комиссии по бюджету и финансам (налогам).

Видите, сие Министерство не просто управляет, это в Латвии делают многие ведомства, но, как само утверждает, управляет умно. По крайней мере таково название. Впрочем, дело просто в реформировании правительства и создании Министерства климата и энергетики, туда перенесли вопросы окружающей среды. А отказываться от громкого наименования VARAM не хотелось. "Можем" все–таки… Потому в аббревиатуре заменили "охрану среды" на "умное управление". Региональное развитие, впрочем, осталось.

Руководит ведомством с осени 2022 года Инга Берзиня — номинант премьерской партии "Новое Единство", которая до того 13 лет прослужила мэром Кулдиги. Перед тем трудилась в милом курляндском городке несколько лет на разных должностях по статистике, образованию и т. п., прежде чем обратила на себя внимание Народной партии.

Самое смешное, что сие олигархическое образование во главе с экс–премьером Андрисом Шкеле всячески третировалось либеральным Фондом Сороса, а от него будущая министр трудилась экспертом в форуме Латвия — Молдова.

Каким же образом VARAM столь чудесным образом смог урезать свои ассигнования?

Во–первых, как уже отмечалось, вопросы охраны среды переданы Министерству климата и энергетики.

Во–вторых, ведомственная бухгалтерия осуществляется Единым центром услуг Государственной кассы.

В–третьих, закрылся ряд программ Евросоюза.

Куда ни плюнь, всюду риски

"У VARAM нет приоритетных мероприятий на 2025–2027 годы, ибо как единственный приоритет в Законе о государственном бюджете… определена безопасность государства", — гласит информация, которой поделились с депутатами Сейма.

На этом фоне ведомство все–таки умудрялось проводить ряд активностей.

"Выработан план развития восточного приграничья", — похвалилось ведомство.

"Принимая во внимание поставленную Кабинетом министров задачу, а также геополитическую ситуацию в Восточном приграничье ЕС после начатой Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины и социально–экономические вызовы…" Сей план предусматривает, во–первых, укрепление безопасности; во–вторых, экономическое развитие; в–третьих, развитие человеческих ресурсов.

Тут возникает ряд сомнений — ведь VARAM суть ведомство исключительно гражданское, отчего же и у него безопасность на первом месте?

Далее возьмем Центр искусственного интеллекта, который тоже взвалили на министерство И. Берзини. "Структуру образуют совет, директор и секретариат…" — ну как же без этого. Новые бюрократические структуры снова займутся "управлением и превенцией рисков", будут "управлять созданными искусственным интеллектом рисками интеграции демократии".

Ну и еще один приоритет, который вашему автору лично вполне нравится — это охрана биологического разнообразия, защита биосистем. Тут бюджет 10 263 088 евро, из которых 85% выделяется Евросоюзом. Бывают, правда, и досадные срывы графика — так, было отложено введение в строй центра образования по окружающей среде в Салацгриве.

Чиновники вышли из положения: "Большая часть собрания проходила онлайн, что позволило экономить топливо, аренду помещений и затраты на обеспечение". К тому же, понятное дело, работа из дома сотрудников VARAM за привычную зарплату, это же выгодно.

Министерство проводит семинар в богатом самоуправлении в Вентспилсе. Фото: varam.gov.lv

Но вот в плане помощи гражданским жителям Украины у нас выделяется по линии VARAM более чем вдвое значимая сумма — 20 864 654 евро на 2024 год. Сюда входят социальные пособия, размещение, образование, питание и прочее.

"Современные, удобные и доступные"

Так должны выглядеть цифровые услуги для населения, которые предоставляет госуправление в интернете. Этим тоже занимается VARAM. Латвии надо обеспечить "рост, основанный на развитии цифровой экономики". То есть всевозможные системы электронной идентификации и повышения доверия.

К 2030 году в Латвии населению предстоит на 100% получать административные услуги в электроном виде; жители поголовно будут подключены к своей истории болезни; без доступа к цифровой идентификации останется только 20%.

Повсеместно внедрят системы связи в стандарте 5G, а в работе сетей будет использоваться 10 000 узлов, причем климатически нейтральных. Что немаловажно — ведь классические компьютерные сервера обычно сами потребляют массу энергии и здорово греются. Через пять лет в Латвии будут введены перспективные квантовые компьютеры, а 90% малых и средних предприятий пройдет цифровой апгрейд.

В процессе, конечно, случаются перегибы. Скажем, еще недавно к системе электронного декларирования доходов можно было подключиться, используя только банковский идентификатор. Сейчас уже требуется сертификат электронной подписи. Все это не особо удобно, но, как заверяет VARAM, "растет удовлетворение жителей государственными услугами".

Удаленный чиновник

Госпожа Берзиня, лично явившаяся в Сейм, похвалилась тем, что среди министерств Латвии у нее "самые маленькие" административные расходы. Но по количеству полезных дел оно не уступает, к примеру, Министерству сообщения.

Вообще действует в режиме скандинавских стран — подобное ведомство, в частности, имеется в Финляндии. В ЛР уже действует услуга "удаленного чиновника", когда можно пообщаться с управленцем по видеосвязи.

В настоящий момент Латвия уже опередила средний по ЕС уровень участия жителей в электронном государстве — по стране это 78,9% народа в возрасте 16–74 лет, в Евросоюзе — 75%, а в продвинутой Эстонии — аж 94,7%. Впрочем, нас может утешить то, что мы тут круче Германии и Италии!

Другое дело, что в существующей парадигме цифровой власти реальная жизнь характеризуется все большим развалом. Регионы, достаточно отъехать от Риги на полсотни км, поражают обилием заброшенной инфраструктуры. Особенно же в Латгалии, которую предполагается сделать опорным краем всего ЕС…