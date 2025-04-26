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Польша обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства 2 620

В мире
Дата публикации: 26.04.2025
BB.LV
Польша обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства
ФОТО: Global Look Press

ВС Польши обвинили вертолет России в нарушении воздушного пространства.

Вооруженные силы (ВС) Польши обвинили вертолет ВС России в нарушении воздушного пространства страны. Сообщение опубликовано на странице Оперативного командования польской армии в X.

«Вечером 25 апреля российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море», — утверждается в сообщении.

Как утверждается, полет вертолета отслеживался военными радиолокационными системами Военно-воздушных сил Польши. Также польская армия привела в готовность средства противовоздушной обороны (ПВО). ВС Польши также обвинили ВС России в якобы намерениях проверить готовность систем ПВО.

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(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го апреля

    Ладно вертолёт, один. А вот когда воздушное пространство нарушит танковая армия - это будет уже серьёзно...

    6
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  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го апреля

    Почки боятся, что придется перед Россией рассчитаться за Тараса Бульбу.

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