Польша обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

Вооруженные силы (ВС) Польши обвинили вертолет ВС России в нарушении воздушного пространства страны. Сообщение опубликовано на странице Оперативного командования польской армии в X.

«Вечером 25 апреля российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море», — утверждается в сообщении.

Как утверждается, полет вертолета отслеживался военными радиолокационными системами Военно-воздушных сил Польши. Также польская армия привела в готовность средства противовоздушной обороны (ПВО). ВС Польши также обвинили ВС России в якобы намерениях проверить готовность систем ПВО.