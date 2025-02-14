Недовольство нарастает: от премьера Силини ждут план спасения правительства

Как известно, правительство чуть было не развалилось на "простом" кадровом вопросе — об избрании президента Банка Латвии. На самом деле кризис в коалиции созрел уже давно, и эпопея с выборами "главного банкира" была лишь еще одним симптомом затяжного кризиса.

В рядах, к примеру, "Нового Единства" уже давно созрело недовольство "прогрессивными" — и работой министра сообщения Каспара Бришкенса, и высказываниями, позицией отдельных деятелей партии "Прогрессивные" по поводу войны Израиля с террористами Хамас. Политики партии "Прогрессивные" чуть ли не открыто встали на сторону палестинцев, тем самым подрывая внешнеполитический курс Латвии, а теперь еще и ставя под угрозу наши отношения с США.

В свою очередь, и "зеленых крестьян" не устраивает сложившаяся ситуация в коалиции и правительстве — из–за того же Бришкенса рейтинг всего правительства уже стал катастрофически низким, страдают и рейтинги самих партий — и Союза зеленых и крестьян, и "Нового Единства".

Общую атмосферу недовольства ситуацией "дополняет" и проблема кворума — во время пленарных заседаний Сейма частенько у правящих даже нет минимального перевеса голосов, чем уже неоднократно пользовалась оппозиция, срывая кворум и, стало быть, — важные голосования.

Доживем до понедельника

В общем, как говорится, дальше так жить нельзя. При этом "рестарт" правительства, о необходимости которого первым публично заявил ветеран латвийской политики Аугустс Бригманис (Союз зеленых и крестьян), планировался еще на начало февраля.

Точнее — на начало февраля планировались переговоры внутри коалиции о том, какие же изменения нужно срочно внести — и в состав министров, и в план работы правительства… Однако у премьера Эвики Силини началась череда командировок — сперва заседание Евросовета ЕС в Брюсселе, потом участие в форуме мировых политиков в Дубае, а сейчас глава латвийского правительства находится на форуме по международной безопасности в Мюнхене.

Таким образом, от премьера ждут плана "рестарта" правительства в понедельник — первое обсуждение предлагаемых премьером мер должно состояться в рамках еженедельного заседания коалиционного совета.

Как ожидается, премьер должна не только предложить смену министров и смену зон ответственности в правительстве (например, Минсообщения может возглавить представитель "Нового Единства" или Союза зеленых и крестьян), но и четкий план действий по решению горящих проблем — это и Rail Baltica, и вывод госпредприятий на биржу, и сокращение госаппарата, и, наконец, уже принятие конкретных решений по уменьшению бюрократии…

Где ваш план, Эвика?

По слухам, лидеры "Нового Единства" хотят, чтобы Силиня составила короткий план из пяти–шести приоритетов правительства. Этот план должен быть рассчитан на период ближайших 5–6 месяцев.

Лидеров "Нового Единства" можно понять: рейтинг партии снижается от месяца к месяцу, и это уже вызывает тревогу руководителей тех самоуправлений, которые или сами представляют "Новое Единство", или сделали ставку на эту политическую силу и теперь с ужасом наблюдают за снижением популярности премьерской партии. А ведь на носу муниципальные выборы!

Задача для Силини и Ко очевидна: до муниципальных выборов, то есть до 7 июня, нужно срочно восстановить дееспособность и эффективность правительства, начать решать горящие проблемы и принять какие–то решения, которые могли бы понравиться избирателям "Нового Единства".

В ожидании нового правительства?

Но нельзя исключить, что план Силини "провалится" уже сразу после его обнародования — к примеру, те же "прогрессивные" обидятся на увольнение их министра Бришкенса и выйдут из коалиции. Это будет означать отставку нынешнего правительства со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Да, "Новое Единство" в этом случае уже точно постарается оставить "прогрессивных" в оппозиции и создать коалицию с "зелеными крестьянами", Национальным объединением и Объединенным списком, хотя между лидерами "Нового Единства" и лидерами ОС имеются не только разногласия, но и личная неприязнь.

Впрочем, о личных антипатиях можно забыть, если цель — сохранить власть.

Примечательно, что политики Национального объединения и Объединенного списка особо и не рвутся сейчас в правительство. Их нахождение "в сторонке" очень даже устраивает: рейтинги этих политических сил растут, более того — Национальное объединение вообще стало самой популярной в стране партией. Когда такое было?! К тому же в стране такие проблемы с бюджетом, что лучше "отсидеться" и посмотреть, как правительство Силини с этим справится.

Так или иначе, но ближайшие недели в политическом смысле обещают быть очень интересными…