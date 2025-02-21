Силиня должна представить видение «рестарта» правительства

Силиня ранее пообещала, что правительство ждет «рестарт», который предполагает смену некоторых министров, однако до сих пор подробности не были раскрыты, хотя премьер заявила, что объявит их в течение этой недели.

Как свидетельствуют кулуарные разговоры политиков, вероятно, изменения в правительстве коснутся по одному министру от каждой партии коалиции, однако пока неясно, кто именно будет заменен.

В последние недели несколько представителей правящей коалиции заявляли о необходимости и неизбежности «рестарта» работы правительства. В кулуарах политики чаще всего обсуждают возможность смены министров в более узком или более широком масштабе. Первым в этом контексте обычно упоминается министр сообщения Каспар Бришкенс из партии «Прогрессивные», который сталкивается с многочисленными проблемами в своей отрасли.

В кругах парламента также звучат имена других министров, которых может коснуться «рестарт». Кроме того, рассматривается вариант «ротации» министров между разными должностями. В этом контексте упоминалось имя министра финансов Арвила Ашераденса («Новое Единство»), однако некоторые источники отрицают такую возможность. Также считается, что от «Нового Единства» с большей вероятностью может быть заменен министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По неофициальной информации, распространенной LTV, среди возможных кандидатур на замену от «Нового Единства» упоминается также министр регионального развития Инга Берзиня. От Союза зеленых и крестьян своих постов могут лишиться министр благосостояния Улдис Аугулис или министр климата Каспар Мелнис. Также обсуждается возможность перераспределения ответственности между партиями за конкретные министерства.

Во вторник на пресс-конференции после заседания Кабинета министров Силиня отказалась комментировать, действительно ли планируемый «рестарт» затронет по одному министру от каждой коалиционной партии, отметив, что объявит об этом позже и пока не хочет «создавать новые новости».

Премьер-министр подчеркнула, что важнее персональных изменений – это план конкретных действий, которые правительство должно выполнить в ближайшее время, например, вопросы безопасности.

В начале недели Силиня заявила, что в течение этой недели завершит переговоры с министрами, после чего представит правительственные планы по «ускорению работы» и объявит о возможных изменениях в составе кабинета.

«Все будет честно и справедливо», – ранее сказала Силиня, отвечая на вопрос о масштабах возможных изменений.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в составе коалиции, Силиня отметила, что «у нас три партии, которые могут достаточно хорошо сотрудничать».

Более масштабные перестановки в правящей коалиции, например, ее расширение, в кулуарных разговорах обсуждаются реже. Политические партии подчеркивают, что это фактически означало бы конец нынешнего правительства Силини и формирование совершенно новой коалиции.