«Бороться за Крым до последнего украинца»: на обсуждении Украины в Риге незримо присутствовал Трамп

Обсуждение в Сейме проекта заявления в поддержку Украины превратилось во внешнеполитические дебаты — депутаты и намеками, и прямо выражали свое отношение к последним действиям и заявлениям Дональда Трампа.

Сейм поддержал Украину – правда, только после очень горячих споров

Если обобщать дискуссии, которые продолжались в парламенте почти полтора часа, то можно выделить три главные темы, затронутые депутатами:

о вариантах мира или перемирия,

о последствиях смены внешнеполитического курса (вектора) США,

о том, что сделала, не сделала и собирается делать Европа с учетом сложившейся ситуации.

Вернуться к западным ценностям

Как и следовало ожидать, одни депутаты, хотя и дипломатически, с оглядкой, но пытались "наезжать" на Трампа, другие призывали Европу и Латвию срочно увеличивать ассигнования на оборону, чтобы быть готовыми к худшему, третьи — продолжали уповать на санкции, которые должны ослабить Россию…

Были и парламентарии, которые предпочли и в создавшихся условиях выступать с воодушевленно–пропагандистскими речами.

Так, депутат Сейма от "Нового Единства" Гиртс–Валдис Кристовскис долго говорил о западных ценностях, которые помогли Европе десятилетиями жить в мире, и выразил надежду, что американцы или точнее — правители Америки, которые от этих ценностей отвернулись, обязательно свою ошибку осознают и вернутся к этим ценностям. А мы пока должны быть со своим правительством, которое все делает правильно.

Кому нужно перемирие?

В свою очередь, независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, которому, видимо, уже нечего терять, с печальной иронией заметил, что "я так понимаю, что мы готовы бороться за Крым до последнего украинца".

Он поддержал фактически усилия американского президента по достижению мира или хотя бы для начала перемирия. При этом депутат не согласился с утверждением, что, мол, перемирие выгодно России, поскольку она может сделать передышку.

А. Кирштейнс отметил, что передышка как раз больше нужна не России, у которой хватает и военных, и снарядов, а Украине, чьи силы уже на исходе. "Многие украинцы уже два года не вылезают из окопов. Им как раз нужна передышка!" — заявил депутат, дав понять, что лучше действительно перемирие, чем продолжение войны.

При этом он отверг обвинения в адрес Трампа и Ко, что американская администрация, мол, хочет заключить мир или о чем–то договориться без Украины. Депутат напомнил прописную истину: если воюют две стороны, то две стороны в итоге и должны договариваться. Кирштейнс уверен, что Украина будет подключена к переговорам.

По мнению депутата, без США ни Украина, ни Европа воевать не в состоянии, даже то оружие, которое европейцы поставляли Украине, было произведено по лицензии или патенту американцев и это оружие можно было использовать только с их согласия.

Страны Балтии будет представлять… Дания?

В свою очередь, депутат Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте") попенял Европе и прежде всего трем европейским державам — Франции, Германии и Великобритании — за неспособность сплотиться и принять конкретные действия по укреплению обороноспособности Европы и по надежной защите границ ЕС и НАТО.

Досталось особо и президенту Франции Макрону, который не соизволил даже на свой экстренный саммит собрать глав всех европейских государств.

"Латвия и остальные страны Балтии на эту встречу не были приглашены. Нас на этом мероприятии представляла Дания. Я не в курсе — с какого момента Латвия делегировала права представлять свою позицию Дании? Я считаю, что в столь серьезных переговорах должны участвовать все страны Европы. Потом как бы был организован второй раунд, на который наш премьер не явилась…"

Отметим, что в этом втором раунде Эвика Силиня участвовала удаленно — из своего премьерского кабинета.

Шлесерс не согласился с недавним заявлением главы МИД Латвии Байбы Браже о том, что Россия уже фактически эту войну проиграла. По словам депутата, мы сейчас наблюдаем противоположное — Украине теряет все больше и больше территорий.

На последний вывод коллеги тут же отреагировал депутат Национального объединения Янис Домбрава, заявивший, что Шлесерс занимается дезинформацией, поскольку в действительности за год Россия, потеряв огромное количество своих солдат, смогла захватить всего лишь 0,6% территории Украины.

Однопартиец Домбравы Инара Мурниеце озвучила три, на ее взгляд, главные задачи Латвии в этой войне.

Первая — укреплять себя экономически и в военном отношении.

Вторая — поддерживать Украину так долго, как долго об этом нас будут просить украинцы и как долго это будет необходимо.

И третья — ослаблять Россию.

"Приветствую принятие 16–го пакета санкций против России", — заключила депутат.

Кампания против Трампа

В свою очередь, лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов обратил внимание на то, что в Латвии — и в СМИ, и в социальных сетях — началась кампания очернения президента США Дональда Трампа.

По мнению депутата, такая оголтелая кампания против лидера главного союзника Латвии во многом объясняется разочарованием многих латвийских политиков тем, что на выборах победил именно Трамп, а не его конкурент. "Он сегодня — американский лидер. Но помогаем ли мы ему сегодня? Могли хотя бы ему не мешать…" — отметил парламентарий.

Именно его фракция была единственной, которая не поддержала проект заявления Сейма.

"Вместе до победы"

В самом же проекте, получившем поддержку 82 депутатов, говорится о том, что "агрессия против Украины — это не изолированная война, а глобальная угроза всему миру и стабильности в мире".

В заявлении подтверждается поддержка Латвией интеграции Украины в ЕС и НАТО, также говорится о том, что все "оккупированные и незаконно аннексированные территории — Крымская автономная республика и Севастополь, а также части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожского регионов, — принадлежат суверенному и территориально неделимому украинскому государству".

Авторы заявления настаивают на усилении санкций как в отношении Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В заявлении поддерживается скорейшее создание Специального Трибунала по привлечению к ответственности виновных в преступлениях против Украины.

"Латвия стоит рядом с Украиной и ее народом и неустанно будет поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою землю до победы", — заверяют депутаты латвийского парламента.