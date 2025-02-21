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«Если завтра враг встанет у нашей границы, тоже поговорим о процедурах?!» - депутат Зивтиньш негодует 3

Политика
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
«Если завтра враг встанет у нашей границы, тоже поговорим о процедурах?!» - депутат Зивтиньш негодует

«Что мне не нравится в правительстве и стране в целом, когда дело касается безопасности и закупок — какие еще там процедуры? Прошу прощения, дорогие телезрители, мне плевать на процедуры! Если завтра враг будет стоять на границе, тогда что — давайте поговорим о процедурах?», - заявил в эфире TV24 депутат Сейма заместитель председателя фракции «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что оборонный бюджет Латвии в следующем году планируется увеличить до 4% от валового внутреннего продукта (ВВП), а в ближайшие годы — довести его до 5% от ВВП.

Зивтиньш призывает провести экстренное совещание, чтобы «посадить за один стол Генерального прокурора, KNAB, Управление по надзору за закупками, все заинтересованные стороны» и, соответственно, договориться о цене и закупить то, что необходимо для укрепления обороноспособности страны, когда все чаще звучат угрозы войны против Европы и стран Балтии со стороны России.

В свою очередь, говоря об увеличении финансирования национальной обороны в этом году и в последующие годы, депутат Сейма 14-го созыва заявил:

«Суть в следующем: одно дело найти деньги и направить их на безопасность. Но другое дело – ну ладно, купим сейчас 100 танков и что? Кто будет в них сидеть? У нас есть люди?

У нас есть три основные проблемы, которые не решены: демография, экономика и безопасность. Они не решены, и мы можем перенаправить эти деньги из здравоохранения, из школ или из чего угодно на оборону, но что делать с этими деньгами? Они не в состоянии это освоить. Это должен был быть целенаправленный процесс, рассчитанный на несколько лет».

#политики #оборона
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    21-го февраля

    Если враг встанет, то вас не будет в Латвии, вы будете так далеко, куда долетит айрбалтик, а люди останутся здесь.

    28
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    21-го февраля

    Ну не всё так плохо ,если мы начали понимать что пушечное мясо разбежалась по заграницам ,это уже прогресс.

    17
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го февраля

    Зивтиньш! Ты дурак и провокатор. Латвийское правительство и некоторая часть "титульной" нации Россию уже давно считает своим врагом. И граница Латвии с Россией никуда не может дется. Значит уже "...враг ...у нашей границы...". А ты только заметил. Или это ну ооочень уж тупой пиар?

    29
    1

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