«Если завтра враг встанет у нашей границы, тоже поговорим о процедурах?!» - депутат Зивтиньш негодует

«Что мне не нравится в правительстве и стране в целом, когда дело касается безопасности и закупок — какие еще там процедуры? Прошу прощения, дорогие телезрители, мне плевать на процедуры! Если завтра враг будет стоять на границе, тогда что — давайте поговорим о процедурах?», - заявил в эфире TV24 депутат Сейма заместитель председателя фракции «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что оборонный бюджет Латвии в следующем году планируется увеличить до 4% от валового внутреннего продукта (ВВП), а в ближайшие годы — довести его до 5% от ВВП.

Зивтиньш призывает провести экстренное совещание, чтобы «посадить за один стол Генерального прокурора, KNAB, Управление по надзору за закупками, все заинтересованные стороны» и, соответственно, договориться о цене и закупить то, что необходимо для укрепления обороноспособности страны, когда все чаще звучат угрозы войны против Европы и стран Балтии со стороны России.

В свою очередь, говоря об увеличении финансирования национальной обороны в этом году и в последующие годы, депутат Сейма 14-го созыва заявил:

«Суть в следующем: одно дело найти деньги и направить их на безопасность. Но другое дело – ну ладно, купим сейчас 100 танков и что? Кто будет в них сидеть? У нас есть люди?

У нас есть три основные проблемы, которые не решены: демография, экономика и безопасность. Они не решены, и мы можем перенаправить эти деньги из здравоохранения, из школ или из чего угодно на оборону, но что делать с этими деньгами? Они не в состоянии это освоить. Это должен был быть целенаправленный процесс, рассчитанный на несколько лет».