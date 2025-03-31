«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу

Местные избирательные комиссии продолжают принимать списки кандидатов в депутаты для участия в муниципальных выборах, которые пройдут 7-го июня. Сегодня свой список кандидатов на выборы в Рижскую думу обнародовала и партия, которая, согласно рейтингам, лидирует в столице по популярности - "Латвия на первом месте".

Кандидат в мэры от этой политической силы, депутат Сейма Айнарс Шлесерс сегодня на пресс-конференции заявил, что он и его команда уверены в победе на выборах. "И если мы получим абсолютное большинство в думе, то нам не нужно будет создавать коалиции, вести длительеые переговоры, идти на тяжелые компромиссы. Но все в руках рижан. Наша цель - вытащить любимую Ригу из того болота, в котором она оказалась благодаря нынешним бездарным руководителям города", - заявил А. Шлесерс, озвучив свою команду "будущего правительства Риги". В нее, в частности, вошли экс-депутат Сейма Андрей Клементьев, бывший руководитель Агентства развития и инвестиций Андрис Озолс, экс-мэр Риги Андрис Аргалис, бывший вице-мэр Риги и бывший депутат Сейма Сергей Долгополов, бывший депутат Сейма Виталий Орлов, профессор ЛУ Ринголдс Балодис, предприниматель, реализующий масштабный проект застройки Waterfront Эдвардс Шлесерс... Шлесерс на пресс-конференции озвучил основные элементы своей предвыборной программы - бесплатный общественный транспорт в Риге для всех, бесплатные обеды для всех учащихся с 1-го по 9-ый классы, привлечение инвестиций в развитие города, возрождение Старой Риги, приведение в порядок Рижского Центрального рынка...

"Примерно 30 процентов столичных чиновников нужно будет уволить, освободившись таким образом от политических назначенцев", - цитирует Шлесерса агентство LETA.

Отметим, что списки кандидатов можно подавать до 8-го апреля включительно. Сейчас всего в различные самоуправления подано 50 списков - уже 1048 кандидатов претендуют на 731 депутатское место в 42-ых самоуправлениях. К моменту подготовки этого материала на выборах в Рижскую думу было официально зарегистрировано четыре списка - это Партия центра, "Прогрессивные", "Стабильности" и объединение "Честь служить Риге-Союз зеленых и крестьян", на подходе и список упомянутой партии "Латвия на первом месте".