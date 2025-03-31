Baltijas balss logotype

«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5 1347

Политика
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу

Свой список кандидатов на выборы в Рижскую думу подала и партия "Латвия на первом месте".

Местные избирательные комиссии продолжают принимать списки кандидатов в депутаты для участия в муниципальных выборах, которые пройдут 7-го июня. Сегодня свой список кандидатов на выборы в Рижскую думу обнародовала и партия, которая, согласно рейтингам, лидирует в столице по популярности - "Латвия на первом месте".

Кандидат в мэры от этой политической силы, депутат Сейма Айнарс Шлесерс сегодня на пресс-конференции заявил, что он и его команда уверены в победе на выборах. "И если мы получим абсолютное большинство в думе, то нам не нужно будет создавать коалиции, вести длительеые переговоры, идти на тяжелые компромиссы. Но все в руках рижан. Наша цель - вытащить любимую Ригу из того болота, в котором она оказалась благодаря нынешним бездарным руководителям города", - заявил А. Шлесерс, озвучив свою команду "будущего правительства Риги". В нее, в частности, вошли экс-депутат Сейма Андрей Клементьев, бывший руководитель Агентства развития и инвестиций Андрис Озолс, экс-мэр Риги Андрис Аргалис, бывший вице-мэр Риги и бывший депутат Сейма Сергей Долгополов, бывший депутат Сейма Виталий Орлов, профессор ЛУ Ринголдс Балодис, предприниматель, реализующий масштабный проект застройки Waterfront Эдвардс Шлесерс... Шлесерс на пресс-конференции озвучил основные элементы своей предвыборной программы - бесплатный общественный транспорт в Риге для всех, бесплатные обеды для всех учащихся с 1-го по 9-ый классы, привлечение инвестиций в развитие города, возрождение Старой Риги, приведение в порядок Рижского Центрального рынка...

"Примерно 30 процентов столичных чиновников нужно будет уволить, освободившись таким образом от политических назначенцев", - цитирует Шлесерса агентство LETA.

Отметим, что списки кандидатов можно подавать до 8-го апреля включительно. Сейчас всего в различные самоуправления подано 50 списков - уже 1048 кандидатов претендуют на 731 депутатское место в 42-ых самоуправлениях. К моменту подготовки этого материала на выборах в Рижскую думу было официально зарегистрировано четыре списка - это Партия центра, "Прогрессивные", "Стабильности" и объединение "Честь служить Риге-Союз зеленых и крестьян", на подходе и список упомянутой партии "Латвия на первом месте".

Читайте нас также:
11
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • Д
    Дед
    31-го марта

    По моему этот самый толковый из латышских партий

    7
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го марта

    Пустые обещания, да и команда бездарей - обещалкиных. Не верю я ему, вот не верю и всё!

    5
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го марта

    А Шлесерс разве отличается от всего это сброда у рижской кормушки?! Его партия в свое время не была ведущей?! Разве ему не дали "коленом под зад"?! Халявного бабла захотелось?!

    6
    8
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го марта

    Вопрос упирается в деньгах! Где денег взять, на всё это? Вот, на это и нет ответа! А так трепаться каждый может.

    9
    3
  • Ч
    Чангл
    Бесс Толковый
    31-го марта

    Толковый? Он бизнесмен.он сделает же, под которое будут копать в будущем

    1
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1267
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 432
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 447
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 944

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 13
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 19
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 60
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 50
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 54
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 64
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 13
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 19
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 60

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео