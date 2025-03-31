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Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр 0

Политика
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр

Будет ли в Латвии восстановлена сниженная ставка взносов во втором, то есть фондированном, пенсионном уровне, ещё предстоит оценить по мере приближения установленного срока — 31 декабря 2028 года, заявил в интервью агентству LETA новый министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), пишет ЛЕТА.

"Пока не буду спекулировать и забегать вперёд", — сказал министр в ответ на вопрос, за счёт чего планируется восстановить взносы во втором пенсионном уровне до 6% с нынешних 5%.

Узулниекс указал, что обсуждения по этому вопросу могут состояться в 2027 и 2028 годах.

Он также отметил, что необходимо будет оценить, насколько эффективно работают как первый, так и второй пенсионный уровень.

"Это можно будет просчитать за год до срока — насколько каждый уровень работает эффективно. И тогда нужно будет оценить, стоит ли возвращать дополнительные средства во второй уровень", — отметил Узулниекс.

Также он опроверг, что ожидаются проблемы с уже начатым темпом индексации пенсий первого уровня, подчеркнув, что "специальный бюджет работает хорошо". На 2025 год в специальном бюджете на эти цели запланировано 70 миллионов евро, на 2026 год — 50 миллионов, а на 2027 год — 52 миллиона евро.

Как уже сообщалось, в Латвии с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года ставка пенсионных взносов в размере одного процентного пункта будет перенесена со второго уровня пенсий на первый, в результате чего ставка взносов во втором уровне снижена с 6% до 5%.

В Латвии создана трёхуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из собираемых в бюджет социальных взносов. Второй, или фондированный, уровень предусматривает, что часть социальных взносов работающих инвестируется в финансовый сектор. В свою очередь, третий уровень составляют частные пенсионные фонды, в которые можно вносить средства добровольно.

Соответственно, второй и третий пенсионные уровни в будущем должны снизить нагрузку на пенсионную систему, когда из-за неблагоприятной демографической ситуации число работающих, за счёт социальных взносов которых формируются пенсии, сократится.

Однако Латвия регулярно отступала от изначально запланированного объёма взносов в фондированную пенсионную систему. При введении этой системы в 2001 году предусматривалось, что к 2010 году объём взносов постепенно вырастет, достигнув 10% от социальных взносов, оставляя ещё 10% первому пенсионному уровню.

Однако с началом финансового кризиса и снижением доходов госбюджета достигнутая в 2008 году ставка взносов в 8% вновь была снижена до уровня 2001 года — 2%, отдав предпочтение первому уровню. Позже объём взносов в фондированную систему постепенно увеличивался до 6%, но так и не вернулся ни к ранее достигнутым 8%, ни к изначально запланированным 10%. С этого года ставка снижена до 5%.

Решение Сейма снизить взносы во второй пенсионный уровень вызвало резкую критику со стороны финансовых и экономических экспертов, банков, инвестиционных управляющих компаний, Банка Латвии и Ассоциации финансовой отрасли.

Так, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс ранее в интервью агентству LETA указал, что предложенное решение снизить взносы во второй пенсионный уровень, перераспределив один процентный пункт в пользу первого уровня, не является оптимальным для общества в долгосрочной перспективе. "Если по какой-то причине в будущем откладывание одного процентного пункта обратно во второй пенсионный уровень затянется, это может создать проблемы с устойчивостью пенсионной системы", — заявил он.

#пенсии и бюджет
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