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Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 3 858

Политика
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18

Пять кандидатов для участия в муниципальных выборов уже разменяли девятый десяток.

Итак, партии и политические объединения, наконец, активизировалось и стали "забрасывать" местные избирательные комиссии своими кандидатскими списками.

В настоящий момент уже зарегистрировано по стране 53 списка кандидатов в депутаты. Уже сейчас среди кандидатов есть те, кому уже старше 80 лет. Самому пожилому на данный момент кандидату уже 87 лет! Раскроем тайну - он, а точнее - она баллотируется в Рижскую думу.

Еще двум претендентам на статус депутата самоуправления исполнилось 84, одному кандидату уже 83 и еще один желающий стать представителем местных органов власти отметил недавно свои 82 года.

Отметим, что баллотироваться в самоуправления, равно как и голосовать на выборах, можно с 18-ти лет и таких кандидатов уже трое.

Больше всего же кандидатов, заявившихся для участия в муниципальных выборах, - в возрасте от 31 до 40 лет. По прежнему большинство претендентов на работу в выборных органах самоуправления - представители сильной половины человечества (57,7%).

Напомним, что выборы в самоуправления по всей стране пройдут 7-го июня.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(3)
  • AB
    Anna Belova
    1-го апреля

    Интересно как в 18 лет можно стать депутатом?

    1
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го марта

    Срочно зовите Байдена! Ах, нет - он же не сдал экзамен на знание государственного языка...

    15
    2
  • JL
    Janina LV
    31-го марта

    Когда в Рижскую думу баллотируются кандидаты, чей возраст превышает число избирательных участков, невольно задумываешься: может, опыт измеряется не годами, а свежестью идей?

    18
    4
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