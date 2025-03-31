Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18

Пять кандидатов для участия в муниципальных выборов уже разменяли девятый десяток.

Итак, партии и политические объединения, наконец, активизировалось и стали "забрасывать" местные избирательные комиссии своими кандидатскими списками.

В настоящий момент уже зарегистрировано по стране 53 списка кандидатов в депутаты. Уже сейчас среди кандидатов есть те, кому уже старше 80 лет. Самому пожилому на данный момент кандидату уже 87 лет! Раскроем тайну - он, а точнее - она баллотируется в Рижскую думу.

Еще двум претендентам на статус депутата самоуправления исполнилось 84, одному кандидату уже 83 и еще один желающий стать представителем местных органов власти отметил недавно свои 82 года.

Отметим, что баллотироваться в самоуправления, равно как и голосовать на выборах, можно с 18-ти лет и таких кандидатов уже трое.

Больше всего же кандидатов, заявившихся для участия в муниципальных выборах, - в возрасте от 31 до 40 лет. По прежнему большинство претендентов на работу в выборных органах самоуправления - представители сильной половины человечества (57,7%).

Напомним, что выборы в самоуправления по всей стране пройдут 7-го июня.