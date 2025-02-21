Ужасаться и рвать на себе волосы – не в стиле латвийской дипломатии, - Браже

Ужасаться и рвать на себе волосы – не в стиле латвийской дипломатии, заявила министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство») в интервью Латвийскому радио, комментируя высказывания американских должностных лиц о войне в Украине, пишет ЛЕТА.

По словам политика, нельзя поддаваться публичному ажиотажу, читая каждое утро различные заявления – нужно сохранять хладнокровие и не пытаться вовлекаться в публичную риторику по этому поводу. «Ужасаться и рвать на себе волосы – не в стиле латвийской дипломатии. Мы работаем над реальными делами», – подчеркнула министр, добавив, что вопросы безопасности важны для всех.

В настоящее время ведется работа над новым пакетом санкций стран Европейского Союза, который, по мнению Браже, является достаточно сильным. Кроме того, готовится новый пакет помощи Украине с учетом того, что многое зависит от ситуации на фронте.

Министр считает, что нет необходимости комментировать недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа о войне в Украине. «Комментировать высказывания, создающие риторическую спираль, нет смысла. Все определяется нашими действиями и нашими словами», – сказала она, подчеркнув, что США стремятся выполнить предвыборное обещание – добиться мира.

Как сообщалось, в среду Трамп вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его диктатором в своей социальной сети Truth Social.

Ранее, на прошлой неделе, Трамп удивил как Украину, так и европейских союзников, заявив, что у него состоялся «долгий и чрезвычайно продуктивный» телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились «немедленно» начать переговоры о прекращении войны против Украины.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник собрал в Париже лидеров ведущих европейских стран для обсуждения ситуации в Украине и безопасности Европы.

Действия и заявления Трампа вызвали обеспокоенность в Украине и на Западе, что Вашингтон может попытаться заставить Киев согласиться на перемирие на условиях Москвы. Эти опасения усилились после недавних переговоров представителей США и России в Эр-Рияде.

После встречи в Саудовской Аравии представители США и России заявили, что будут сформированы высокопоставленные делегации, которые продолжат переговоры о прекращении войны в Украине.