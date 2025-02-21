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Нацобъединение активно продвигает запрет пассажирских перевозок в Россию и Беларусь 2

Политика
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
Нацобъединение активно продвигает запрет пассажирских перевозок в Россию и Беларусь
ФОТО: LETA

Национальное объединение (НА) подало в Сейм проект постановления о запрете общественных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь и обратно, пишет ЛЕТА.

Инициатива партии появилась в тот момент, когда в Сейме также рассматривается вопрос о запрете туристическим операторам предлагать и предоставлять туристические услуги в Россию и Беларусь.

Как сообщили агентству LETA в НА, в настоящее время латвийские компании обеспечивают девять таких маршрутов. Депутат Сейма Янис Витенбергс отметил, что, несмотря на длительные призывы не ездить в Россию и Беларусь, информацию спецслужб о деятельности спецслужб стран-агрессоров против граждан Латвии, а также высокие риски вербовки, разведки и провокаций, пассажирские перевозки в страны-агрессоры продолжаются, создавая угрозу безопасности.

Витенбергс также подчеркнул, что в публичном пространстве уже звучала информация о перевозке санкционных товаров этими рейсами. По его мнению, такой вид перевозок следует полностью прекратить, чтобы укрепить безопасность государства и его жителей.

Партия считает, что необходимо добиться единого подхода среди стран Балтии, чтобы такой запрет был введен во всех трех странах. Согласно предложенному постановлению, Кабинету министров до 17 марта 2025 года следует представить в Сейм распоряжение о закрытии пограничных пунктов для движения общественного пассажирского транспорта и внести необходимые поправки для реализации решения. Также предусматривается запрет на транзитные пассажирские перевозки.

Как сообщалось ранее, Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике на этой неделе поддержала запрет туристическим операторам предлагать и предоставлять туристические услуги в Россию и Беларусь.

Предложенные «Новым Единством» (НЕ) поправки к Закону о туризме предусматривают запрет туристическим агентствам предлагать и организовывать поездки в эти страны.

Депутат Янис Патмалниекс (НЕ) пояснил, что цель поправок – снизить риски возможных нарушений прав человека в отношении граждан Латвии, а также не допустить их вербовки в пользу России или Беларуси. Он отметил, что такие поездки могут негативно сказаться на общей безопасности, если люди окажутся завербованными для шпионажа.

Представитель Министерства экономики заявила, что такие поездки, организуемые туристическими агентствами, следовало бы ограничить. Однако необходимо решить, будет ли ограничение распространяться только на туристические услуги или затронет также пассажирские перевозки.

Представитель Латвийской ассоциации туристических агентств и операторов Кития Тигуле отметила, что ассоциации уже призывали не организовывать поездки в Россию и Беларусь. В настоящее время ни один оператор не предлагает туры в Россию, однако три-четыре оператора продолжают организовывать поездки в Беларусь.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел сообщил, что, по информации министерства, Литва и Эстония не планируют вводить такие ограничения. Однако он выразил уверенность, что после принятия запрета в Латвии за этим шагом последуют и другие страны Балтии.

МИД также ведет переговоры с Министерством сообщения о возможном ограничении пассажирских перевозок.

#туризм #россия #беларусь #восточная граница
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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    21-го февраля

    Запреты, уголовные дела потому что ни думаешь как они ....демократия, нацизм, почему Латыши настолько чмо? И ни кто ни возмущается? Просто вымирают .. молча

    12
    0
  • VS
    Vad Sorry
    21-го февраля

    Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы", — говорится в публикации.

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