Коалиция дронов поставит несколько сотен разведывательных беспилотников Вооруженным силам Украины.
Государства коалиции дронов выделят из общего фонда 20 млн евро на закупку нескольких сотен тактических разведывательных беспилотных аппаратов для Вооруженных сил Украины в ускоренном порядке, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.
Поставка дронов состоится в течение ближайших трех месяцев.
"Практическая поддержка Украины со стороны коалиции дронов стала существенным элементом ее обороны от оккупационной армии", - заявил министр обороны Андрис Спрудс, выразив уверенность, что предоставленные коалицией дроны-разведчики помогут украинским вооруженным силам получить важную информацию о передвижениях и позициях противника на передовой, чтобы обеспечить столь необходимое преимущество.
Как заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Катерина Черногоренко, Украина благодарна союзникам за то, что они откликнулись и предоставили этот крайне необходимый потенциал. "Быстрая реакция и гибкость в принятии этого решения были очень важны, особенно сейчас, когда украинские вооруженные силы остро нуждаются в разведывательной информации", - сказала она.
Минобороны отмечает, что международная коалиция дронов продолжает свою работу в поддержку Украины. В феврале этого года коалиция объявила третий международный тендер на закупку тактических разведывательных беспилотников. Конкурс завершился 17 марта, и сейчас идет первый этап отбора, сообщили в министерстве.
Общая сумма поддержки Украины всеми государствами-членами коалиции дронов в 2024 году составила 1,8 млрд евро.
В коалицию входят 18 государств - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Германия.
