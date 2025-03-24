Государства коалиции дронов выделят из общего фонда 20 млн евро на закупку нескольких сотен тактических разведывательных беспилотных аппаратов для Вооруженных сил Украины в ускоренном порядке, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Поставка дронов состоится в течение ближайших трех месяцев.

"Практическая поддержка Украины со стороны коалиции дронов стала существенным элементом ее обороны от оккупационной армии", - заявил министр обороны Андрис Спрудс, выразив уверенность, что предоставленные коалицией дроны-разведчики помогут украинским вооруженным силам получить важную информацию о передвижениях и позициях противника на передовой, чтобы обеспечить столь необходимое преимущество.

Как заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Катерина Черногоренко, Украина благодарна союзникам за то, что они откликнулись и предоставили этот крайне необходимый потенциал. "Быстрая реакция и гибкость в принятии этого решения были очень важны, особенно сейчас, когда украинские вооруженные силы остро нуждаются в разведывательной информации", - сказала она.

Минобороны отмечает, что международная коалиция дронов продолжает свою работу в поддержку Украины. В феврале этого года коалиция объявила третий международный тендер на закупку тактических разведывательных беспилотников. Конкурс завершился 17 марта, и сейчас идет первый этап отбора, сообщили в министерстве.

Общая сумма поддержки Украины всеми государствами-членами коалиции дронов в 2024 году составила 1,8 млрд евро.

В коалицию входят 18 государств - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Германия.