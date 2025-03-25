Россия хочет не мира, а паузы, чтобы перегруппироваться и продолжить нападения, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Исторический опыт показывает, что мирные переговоры никогда не бывают простыми, каждая из сторон имеет свою линию поведения. "Понятно, что Россия не хочет ни прекращения огня, ни мирного договора - она хочет как можно более длительных военных действий, как можно больших территорий, что проявляется и в переговорах", - сказал Ринкевич.

По его мнению, даже если прекращение огня будет достигнуто, вопрос в том, будет ли оно вообще соблюдаться. По его мнению, до прочного урегулирования, долгосрочного справедливого мира еще очень далеко.

"Я не испытываю оптимизма по поводу того, что чего-то можно достичь быстро. Я очень, очень сдержанно отношусь к тому, что может произойти какое-то быстрое развитие событий", - сказал Ринкевич.

По его словам, в момент, когда США пытаются посредничать между враждующими сторонами, а не поддерживать Украину, риторика иная. "Время покажет, насколько это лучше", - сказал президент, подчеркнув, что позиция Латвии всегда была четкой - необходимо достичь справедливого и прочного мира, условия которого определит сама Украина.

"Мы поддерживаем территориальную независимость Украины, и, по имеющейся у нас информации, Россия хочет взять паузу только для того, чтобы перегруппироваться и продолжить свои атаки, потому что Украина важна для России, чтобы реализовать свои империалистические амбиции", - сказал политик.

Ринкевич добавил, что ситуация с безопасностью в Латвии фактически не изменилась, у границ Латвии не стало больше российских солдат. Однако новость о том, что осенью Россия может провести военные учения "Запад 2025", которые проводились и перед вторжением в Украину, воспринимается серьезно.

"Мы слышали много предупреждений о возможном российском вторжении, нам нужно быть готовыми к такому сценарию. Не паникуя, нужно понимать, что только если вы максимально подготовлены, можно предотвратить даже самые худшие сценарии", - сказал президент, подчеркнув, что подготовка ведется в сотрудничестве с другими странами, но работы предстоит много. Учитывая гибридные угрозы, исходящие от России, Ринкевич также призвал общественность быть бдительной и сообщать обо всем подозрительном в службы безопасности.

Если Европа не увеличит расходы на оборону, США в какой-то момент могут выйти из НАТО

Если Европа не увеличит расходы на оборону, США в какой-то момент могут выйти из НАТО, предупредил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Отвечая на вопрос о необходимости двигаться к европейской армии, Ринкевич сказал, что широкие союзы на региональном и европейском уровне ничего не значат, если страны не инвестируют в повышение и укрепление своей обороноспособности.

"Можно составить много умных бумаг, но нужно смотреть на размер армий", - сказал президент.

По словам Ринкевича, возможно, когда вооруженные силы европейских стран станут больше и сильнее, укрепится и НАТО, а Европа вновь станет более интересной для США как более серьезный партнер.

Сейчас нет причин сомневаться в НАТО, но в то же время, если Европа не будет инвестировать в свою оборону, нельзя исключать, что США в какой-то момент покинут альянс, сказал политик, подчеркнув, что основное внимание Латвии сосредоточено на укреплении собственных возможностей, региональном сотрудничестве, внимании к тому, что происходит на европейском уровне.

"Сейчас мы видим, что в присутствии США в Европе ничего не изменилось. Меня беспокоит, что если на саммите в Гааге не удастся договориться об увеличении расходов на оборону, о самых необходимых вещах, то динамика может стать негативной. Мы находимся в эпохе большой неопределенности, но многое зависит от нас", - сказал президент.

По словам Ринкевича, было бы важно, если бы страны на предстоящем саммите в Гааге смогли договориться об увеличении расходов на оборону хотя бы до 3-3,5 % от валового внутреннего продукта, что уже было бы значительным увеличением, особенно учитывая, что не все страны в настоящее время готовы к такому шагу.