По сравнению с началом войны против Украины Россия в настоящее время в определённой степени оправилась и снова способна осуществлять активность за пределами этого конфликта, заявил директор Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Эгил Звиедрис в интервью телеканалу TV3, пишет LETA.

Звиедрис отметил, что в начале войны все ресурсы России в сфере дезинформации и пропаганды были сосредоточены исключительно на этом конфликте, но теперь Россия частично восстановилась, перераспределила свои силы и ведёт информационную войну не только против Украины, но и против остального мира, в том числе Латвии.

Отвечая на вопрос о возможных рисках вмешательства России в предстоящие летом муниципальные выборы в Латвии, Звиедрис выразил мнение, что прямого вмешательства он не ожидает, однако возможны попытки расколоть и поляризовать латвийское общество.

Говоря о запланированных на осень в Беларуси совместных учениях России и Беларуси, Звиедрис подчеркнул, что предыдущие учения Россия пропустила, поскольку была не в состоянии их организовать. Сейчас и в этой сфере наблюдается определённое восстановление, и с помощью этих учений Россия, среди прочего, пытается оказать психологическое давление на восточный фланг НАТО.

В то же время Звиедрис не видит существенного прогресса в инициированных США мирных переговорах — стороны по-прежнему выдвигают крайне разные требования, поэтому достичь соглашения будет непросто. Особенно важным, по его словам, остаётся вопрос обеспечения справедливого урегулирования войны для Украины с надёжными гарантиями безопасности.

Объективно оценить настроения населения России по отношению к войне в настоящее время невозможно, подчеркнул глава БЗС. При этом он предполагает, что экономическая ситуация в России начинает ухудшаться, поскольку большая часть бюджетных средств уходит на содержание войны. Однако пока правящему режиму в России удаётся подавлять недовольство общества с помощью пропаганды.