Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия вновь способна действовать за пределами Украины - латвийский эксперт 3 1326

Политика
Дата публикации: 25.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Россия вновь способна действовать за пределами Украины - латвийский эксперт

По сравнению с началом войны против Украины Россия в настоящее время в определённой степени оправилась и снова способна осуществлять активность за пределами этого конфликта, заявил директор Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Эгил Звиедрис в интервью телеканалу TV3, пишет LETA.

Звиедрис отметил, что в начале войны все ресурсы России в сфере дезинформации и пропаганды были сосредоточены исключительно на этом конфликте, но теперь Россия частично восстановилась, перераспределила свои силы и ведёт информационную войну не только против Украины, но и против остального мира, в том числе Латвии.

Отвечая на вопрос о возможных рисках вмешательства России в предстоящие летом муниципальные выборы в Латвии, Звиедрис выразил мнение, что прямого вмешательства он не ожидает, однако возможны попытки расколоть и поляризовать латвийское общество.

Говоря о запланированных на осень в Беларуси совместных учениях России и Беларуси, Звиедрис подчеркнул, что предыдущие учения Россия пропустила, поскольку была не в состоянии их организовать. Сейчас и в этой сфере наблюдается определённое восстановление, и с помощью этих учений Россия, среди прочего, пытается оказать психологическое давление на восточный фланг НАТО.

В то же время Звиедрис не видит существенного прогресса в инициированных США мирных переговорах — стороны по-прежнему выдвигают крайне разные требования, поэтому достичь соглашения будет непросто. Особенно важным, по его словам, остаётся вопрос обеспечения справедливого урегулирования войны для Украины с надёжными гарантиями безопасности.

Объективно оценить настроения населения России по отношению к войне в настоящее время невозможно, подчеркнул глава БЗС. При этом он предполагает, что экономическая ситуация в России начинает ухудшаться, поскольку большая часть бюджетных средств уходит на содержание войны. Однако пока правящему режиму в России удаётся подавлять недовольство общества с помощью пропаганды.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #БЗС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
16
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео