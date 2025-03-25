КОртина маслом: латвийские олимпийцы получат миллион евро

Дата публикации: 25.03.2025
Живописный итальянский городок наверняка посетят латвийские ВИП'ы.

ФОТО: пресс-фото

Новый министр образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") является еще и ответственной за спорт.

В этой ипостаси она сегодня расскажет на заседании правительства, что же у нас с финансированием подготовки к юбилейным XXV Зимним Олимпийским играм, которые планируется провести в будущем году в итальянских городах Милане и Кортине.

Звезда Кортина д'Ампеццо впервые засияла на олимпийском небосклоне семь десятилетий тому назад — в 1956 году на тамошних Зимних играх впервые выступила сборная СССР, в т. ч. латвийские атлеты.

В следующем году состязания пройдут с 6 по 22 февраля. Латвия тоже намерена участвовать, тем паче что на прошлых играх 2022 года в Пекине наши все–таки завоевали одну бронзу в смешанной эстафете саночников. Так что медали получили три спортсмена и одна спортсменка. Что выглядит даже неплохо по сравнению с играми 2024 года в Париже, откуда наши приехали вовсе без наград.

Так или иначе государство на сей раз выделило обществу "Латвийский Олимпийский комитет" 1 082 355 евро для подготовки к играм.

Много это или мало? Для сравнения: в Китае наших было 57 человек только спортсменов и еще несколько десятков обслуги. Состязалась сборная по 11 видам спорта. А бюджет ЛОК на 2022 год был весьма солидным — 12 269 857 евро.

В настоящий же момент подкомиссия Сейма по спорту подсчитала, что у олимпийцев недостает 1 347 021 евро для подготовки в текущем году. Но министр Мелбарде напоминает, что у ЛОК "образовалось накопление в размере 76 030 евро от присвоенных в 2024 году средств государственного бюджета".

Спортсмены также "вправе предоставлять заявки дополнительного финансирования, обосновывая их соответственными сметами, какими–то этапами подготовки".

Так или иначе, спорт в ЛР всегда в топе национального интереса, и неудивительно, что в год парламентских выборов политики постараются это использовать.

#олимпиада #правительство #госфинансирование
Автор - Ник Кабанов
