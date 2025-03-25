Рейганомика и тэтчеризм в новом прочтении несутся по США и Аргентине, сметая одно за другим ведомства с миллиардным бюджетом. Разгосударствление в духе Дональда Трампа и Хавьера Милея постепенно добирается и до Латвии.

Разумеется, рыночное либертарианство приходит к нам в смягченном виде.

Деньги только за сделанное

Вот и Министерство финансов готовит революцию в затратной части госбюджета. "Большие изменения в системе" анонсировала глава Комиссии Сейма по бюджету, финансам и налогам Анда Чакша ("Новое Единство"). "Фундаментальным изменением мышления в государственном управлении" назвал это ее сопартиец министр Арвилс Ашераденс.

Первоосновами обязаны сделаться общественное благо, фокус на доступные ресурсы и ответственность за достигнутое. Об этом на прошлой неделе руководство ведомства говорило с депутатским корпусом.

"В правительственной декларации сформулирована цель совершенствовать бюджетную политику государства, направляясь к основанному на достижениях подходу", — напомнил Минфин первые шаги Кабинета министров Эвики Силини.

Организация экономического сотрудничества и развития давно предлагала Латвии изменить порядок формирования национальных расходов. На сегодня в нашем государстве имеется "бюджетный подход, информирующий о результатах", тогда как требуется провести бюджетирование, изначально направленное на достижение конкретных программ:

В сфере управления это означает разделение политического и административного процессов, децентрализацию, внешние услуги и применение принципов частного сектора.

Для работников — свободу принятия решений, введение стимулов, систему оплаты с увязкой на достижение результата.

В бухгалтерии — накопительный метод, аудит по результатам и ответственность за проделанную работу.

Предполагается, что правительство совместно с представителями общества сможет, принимая во внимание доступное время и ресурсы, определить "соразмерные и достижимые цели и результаты общественного блага". Исходя из этого и будет оцениваться эффективность работы конкретных госструктур и соответственно оплата их дальнейшей деятельности.

"Мы — не уникальное государство"

Так полагает глава Минфина. Потому ведомство Арвилса Ашераденса представило опыт коллег из эстонского Минфина. Те подсчитали — государство оказывает ныне ни много ни мало 1000 услуг. Потому на национальном уровне была проведена рамочная оценка их вклада и воздействия. Измерялись удовлетворенность клиентов, долгосрочность, эффективность, качество, доступность.

Эстонцы, которых у нас принято воспринимать как образец для подражания, первыми перешли "от подхода, основанного на ресурсах, к подходу, основанному на результатах". Т. е. не истратить все доступные деньги в бюджете, но выполнить определенные программы. При этом "ничего не отнимается, присоединяются ценности и данные, чтобы улучшить принятие решений". "Общество лучше понимает достижения правительства", создается "доверительная среда".

В качестве индикаторов Таллином принята продолжительность жизни (с 2024 по 2027 год для мужчин она должна вырасти с 76 до 77 лет) и продолжительность здоровой жизни (с 57,9 до 59,8 лет). Насчет этого А. Ашераденс также задал риторический вопрос: "У нас есть 4–5 тысяч предотвратимых смертей — что мы с этим делаем? И что у нас с качественно прожитыми жизнями?" Нет ответа…

В нашем государстве налицо разброд и шатание. Имеется, во–первых, программа "Латвия 2030". Затем — Национальный план развития до 2027 года. Потом — отраслевые основные направления. Сверху всего этого — декларация Кабинета министров и план действий правительства, а уже отсюда исходят карты политического и ресурсного управления и госбюджет…

Теперь Минфин намерен провести реструктурирование стратегического планирования — создать в нем новую иерархию. Будет нарисована карта услуг, создана модель расчета затрат, изменена система информационных технологий. Наконец, в Государственной кассе получат "панель управления информацией управления".

На все у нас четыре года

Составлен и график предстоящей реформы: до 30 апреля 2025 года все министерства должны отчитаться перед комиссиями Сейма за проделанное.

В 2026 году уже новый созыв парламента проведет "подготовительные работы по введению реформы экономического управления ЕС". В 2027 году примут "Новую бюджетную детализацию". С 2028 года объединят все главные государственные документы, что касаемо денег — Фискальный структурный план до 2031 года, Закон о государственном бюджете до 2031 года и Национальный план развития до 2035 года. Вот тогда и заживем!

Государственная касса со своей стороны обеспечит реализацию проекта "Планирование единых государственных финансовых ресурсов управлением государства и обеспечение управления бухгалтерскими услугами, введение единого управления ресурсами".

Если при прежнем планировании в первую очередь за точку отсчета брались затраты предыдущих лет — то в будущем станут опираться на первоочередные задачи. Вместо распределения по министерствам будет финансирование, исходящее из "приоритетных целей и достижимых результатов". Если сейчас госуправление задается вопросом, кому нужно присвоить дополнительное финансирование, то в будущем оно в первую очередь решит, что нужно прекратить, нужно сохранить и нужно создать заново.

Власти также обещают ничего не менять келейно. Судя по всему в Латвии ожидается немалая публичная активность по части реформ: "Во время составления бюджета правительство дискутирует о том, как изменить или улучшить конкретные услуги, а также за доступные ресурсы достичь существенных улучшений в конкурентоспособности государства".

На практике же это звучит так, как сказал министр Ашераденс: "Для чего сейчас всем ходить в среднюю школу — каковы цели? Потому что так делали папа и мама? Есть ли в этом смысл, если 40% детей после средней школы никуда не идут?"

Так что уже понятно, где будут искать денежку для страны…