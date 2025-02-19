«Это тупик!»: Кристапс Криштопанс о том, почему Латвия «топчется на месте»

Правящие со дня на день обещают нам «рестарт правительства». Видимо, он будет заключаться в том, что «перетасуют колоду карт» – сменят нескольких министров и поменяют при этом распределение зон ответственности внутри коалиции. Но что это изменит по существу? Как это улучшит жизнь в стране? Депутат Сейма Кристапс Криштопанс, работающий в комиссии по бюджету, финансам и налогам, оценивает работу правительства и предстоящий «рестарт» очень скептически.

Где же кредитование экономики?!

– Как вы знаете, депутаты нашей фракции «Латвия на первом месте» голосовали против утверждения Мартиньша Казакса президентом Банка Латвии на второй срок. Причины очевидны: центральный банк, как регулятор, не сделал почти ничего для оживления экономики.

Судите сами. Уровень кредитования у нас составляет всего лишь 30% от ВВП, тогда как в развитых странах ЕС этот показатель достигает 90% от ВВП! Нет реальной банковской конкуренции: у нас четыре крупных банка фактически диктуют правила игры, и это уже напоминает олигополию. Кредитования в регионах практически не существует – попробуйте получить бизнес-кредит на хороших условиях, если ваш бизнес находится на расстоянии свыше 100 километров от Риги. Предприниматели по-прежнему жалуются на трудности при открытии счета, банки при малейших подозрениях принимают решение о закрытии счета и дают клиентам месяц на то, чтобы найти другой банк, куда бы можно было перевести деньги с этого закрывающегося счета.

Экономика стагнирует, и я пока не вижу готовности, да и умения правящих оживить экономику.

Мастера красивых разговоров…

– Помните, в свое время была дискуссия в Сейме о необходимости создания в Латвии государственного банка развития и инвестиций. Причем эту идею поддерживали и правящие. Поговорили, а… воз и ныне там – уже больше года прошло с момента дискуссий и поручений министерствам провести анализ возможности создания такого банка на базе агентства Altum. История с «несозданием» национального инвестиционного банка очень наглядно показывает вообще «эффективность» работы правительства. Силиня и Ко очень много говорят, даже «рисуют» большие планы, но до практических решений дело так и не доходит. Уже сколько лет власти говорят о том, что нужно отдельные госпредприятия вывести на биржу, но дальше разговоров этот вопрос так и не продвинулся.

Хотите еще примеры «выполнения» обещаний? Пожалуйста – где эта борьба с бюрократией на практике? Где конкретные законопроекты на сей счет? До Сейма они пока еще не дошли!

Вы хоть одну реформу от правительства Силини, которое проработало уже полтора года, можете назвать? Хоть одно судьбоносное решение? Ну разве что продавали через парламент противоречивую Стамбульскую конвенцию и ввели налог солидарности для банков. Хотя и это решение по налогу солидарности, мягко говоря, неоднозначное. Как вы уже поняли, меня сложно заподозрить в больших симпатиях к банкам, но они правы, когда говорят, что этот налог на солидарность едва ли является справедливым. Тогда нужно все отрасли, которые демонстрируют повышенную прибыль – например, торговлю, – обложить таким допналогом.

Правящим катастрофически не хватает… голосов

– Каким, на ваш взгляд, может быть рестарт правительства и что он изменит?

– Во-первых, я не верю, что правительство во главе с «Новым Единством» способно на какой-то позитивный рестарт. Во-вторых, Силиня может менять министров хоть каждую неделю, но от этого голосов в Сейме у коалиции не прибавится. Сейчас, как известно, у правящих в парламенте 52 голоса, причем два из них – это независимые депутаты, которые в любой момент могут передумать поддерживать правительство. Если один из независимых депутатов по каким-то причинам уйдет, то у коалиции останется 51 голос! Понятно, что в этой ситуации оппозиция еще чаще будет пользоваться ситуацией и срывать кворум, то есть не давать возможности принимать те неоднозначные законопроекты, которые предлагают правящие, но которые не нравятся оппозиции. Упреки в наш адрес по этому поводу мы не принимаем: оппозиция использует все имеющиеся в ее руках законные инструменты. Это обязанность правящих – обеспечить большинство в Сейме. Если правящие этого сделать не в состоянии, то пора им уходить и дать возможность сформировать иное правительство.

Откуда деньги будем брать?

– Мы видели, с каким трудом правящие формировали бюджет страны на этот год. Но, похоже, создать и принять бюджет следующего года будет еще сложнее, учитывая геополитическую ситуацию, застой в экономике и необходимость при этом еще увеличить ассигнования на оборону…

– Да, бюджет этого года был самым, пожалуй, напряженным в этом веке, то есть начиная с 2000-х годов. Напомню, что бюджет был принят с предельно допустимым в еврозоне дефицитом – 2,99%.

Помните все эти «упражнения» правительства по поводу перебрасывания средств со второго пенсионного уровня в первый? Это было сделано для того, чтобы увеличить фискальное пространство на 180 миллионов и хотя бы таким образом увеличить доходную часть общего бюджета.

Но следующий бюджет будет еще более напряженным – где взять более полумиллиарда евро дополнительно для нужд обороны?! Правильный путь – это формирование так называемого нулевого бюджета, то есть когда пересматриваются заново все функции всех министерств и госагентств. Создание нулевого бюджета должно происходить вместе с так называемым аудитом функций – то есть необходимо посмотреть, от каких функций можно отказаться, какие функции дублируются, чего также быть не должно… В общем, это очень сложный, но крайне необходимый путь.

В ожидании новых налогов…

– Но боюсь, что правящие пойдут другим путем. Начнут снова повышать налог на прирост капитала, что еще больше отпугнет инвесторов, которые и так не спешат в Латвию в силу геополитических причин (война на Украине и географическая близость Латвии к России), нельзя исключить и повышение ставки НДС. Кроме того, мы видим, что энергетические монополисты демонстрируют огромную прибыль. За счет чего? Видимо, за счет тарифов, то есть это еще один скрытый налог, который платит население через счета за электричество, к примеру.

Иными словами, я пока не вижу ничего положительного в сложившейся ситуации и ни в какой рестарт правительства не верю!

Игорь ВИКТОРОВ