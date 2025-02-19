Он был отличным комиком! Евродепутат Колс вступился за подвергшегося нападкам Трампа Зеленского

Евродепутат от Латвии Рихард Колс (нацблок) встал на защиту президента Украины Владимира Зеленского, которого сегодня в довольно резкой форме раскритиковал президент США Дональд Трамп, назвав диктатором и посредственным комиком.

В своей речи, помимо прочего, президент США указал, что на Украине должны пройти выборы президента, что рейтинг Зеленского составляет сейчас 4 %. Он также заявил о том, что США помогли Украине больше, чем ЕС.

Свою версию происходящего, встав на сторону Зеленского, дал евродепутат от Латвии Рихард Колс.

«Факты.

Рейтинг одобрения Зеленского составляет 57%.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года в 4:00 утра, совершив преступление агрессии.

Общая военная и невоенная помощь от США Украине: $118 млрд.

Общая военная и невоенная помощь от ЕС Украине: $151 млрд.

Зеленский — демократически избранный президент Украины.

Конституция Украины не позволяет проводить общенациональные выборы во время действия военного положения.

И, по моему скромному мнению, Зеленский был довольно хорошим комиком, с юридическим образованием и невероятно сильным лидером Украины», - написал Колс в своем микроблоге «Х».

The facts.



🔹 Zelenskyy’s approval rating is 57%

🔹 Russia launched a full scale invasion of Ukraine on February 24, 2022, at 4.00 a.m. — committing a crime of aggression

🔹 Total Military & Non-Military Assistance from US to Ukraine: $118 billion

🔹 Total Military &… pic.twitter.com/NctKeYP2ip — Rihards Kols (@RihardsKols) February 19, 2025

Как сообщалось, сегодняшние громкие заявления президента США Дональда Трампа вызвали резкую реакцию в Европе, в том числе и в Латвии.