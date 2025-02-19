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Он был отличным комиком! Евродепутат Колс вступился за подвергшегося нападкам Трампа Зеленского 7

Политика
Дата публикации: 19.02.2025
BB.LV
Он был отличным комиком! Евродепутат Колс вступился за подвергшегося нападкам Трампа Зеленского

Евродепутат от Латвии Рихард Колс (нацблок) встал на защиту президента Украины Владимира Зеленского, которого сегодня в довольно резкой форме раскритиковал президент США Дональд Трамп, назвав диктатором и посредственным комиком.

В своей речи, помимо прочего, президент США указал, что на Украине должны пройти выборы президента, что рейтинг Зеленского составляет сейчас 4 %. Он также заявил о том, что США помогли Украине больше, чем ЕС.

Свою версию происходящего, встав на сторону Зеленского, дал евродепутат от Латвии Рихард Колс.

«Факты.

  • Рейтинг одобрения Зеленского составляет 57%.

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года в 4:00 утра, совершив преступление агрессии.

  • Общая военная и невоенная помощь от США Украине: $118 млрд.

  • Общая военная и невоенная помощь от ЕС Украине: $151 млрд.

  • Зеленский — демократически избранный президент Украины.

  • Конституция Украины не позволяет проводить общенациональные выборы во время действия военного положения.

И, по моему скромному мнению, Зеленский был довольно хорошим комиком, с юридическим образованием и невероятно сильным лидером Украины», - написал Колс в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, сегодняшние громкие заявления президента США Дональда Трампа вызвали резкую реакцию в Европе, в том числе и в Латвии.

#политики #дональд трамп #зеленский
0
65

Комментарии (7)

  • А
    Андрей
    20-го февраля

    Анекдот: поймал мужик золотую рыбку. Загадывает 3 желания:

    1. хочу, чтобы у меня было то ... 2) и было это... 3) а ещё, чтобы было вот ..... Золотая рыбка: мужик, будь по твоему: у тебя уже всё было!

    Так вот даже Колс заметил, что Зеленский "был" хорошим комиком: "Zelenskyy was a rather good comedian" Т.е. уже в прошедшем времени. И просто в качестве попытки согласовать свои преждние предпочтения пытается убедить (кого? себя?!), что Зеленский был не так уж плох. Но партия давно сказала менять паруса и тапочки. Домбрава первым (после Шлессерса) почти что дал новую клятву новому суверену (как он думает. но ведь не так просто, не всех берут в вассалы), разразившись списом достоинств Трампа или его команды. Не без помощи нейросетей, вероятно. Но тем не менее - партия меняет курс. Одно не понятно, как, с учётом попытки договориться США с РФ, как в команде удержится Лиана Ланга? Её откровенную антироссийскую истерику и, вероятно, работу по заказу Лондонска, - могу защитать как штрафные очки. Не пора ли партии сбрасывать токсичный балласт за борт? За рейтинг в 57 пцт - это он явно глючит.

    3
    1
  • OT
    Ol Ti
    20-го февраля

    хохляцкий наркоша был комиком, а сейчас при дурок кол также пытается идти по такому же пути. может и нюхает в перерывах? иначе откуда у него в голове дебильные мысли?

    8
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    20-го февраля

    После того как Колс разложил всё по полочкам Трамп сразу извинился перед Зеленским и перед Колсом. Просто нет в США такой светлой головы как Колс, поэтому то Трамп и запутался. Но Рихардс всегда готов подсказать и научить.

    26
    0
  • VS
    Vad Sorry
    20-го февраля

    Таких дебилов поискать ещё , уже всем намекнули политика меняется,,, эти тормозят и просто потеряют должности,,, ещё господин Зеленский рот на Трампа открыл и сразу предал свою страну, дебил решил что он может гавкать, теперь Трамп точно умего сольет, я думал Зеленский намного умнее, ну тут как у цыган всегда туз и все дают ,, тут немного забылся, сколько протянет?

    32
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Vad Sorry
    20-го февраля

    Трамп его уже слил. Трамп очень проницательно оргнизовал "вброс про 4% поддержки", недопрезик резко вскочил и стал бить себя пятками в грудь, всё повторяя: "У меня больше, у меня больше" - тряся бумажками с данными каких-то опросов. Разумеется больше, если речь вести о контролируемой им части Украины... Разумеется не 4%... Да только вот своим нервно-воинствующим ответом, Зеля всем дал понять, что тем самым он не считает своей страной те области, которые он не контролирует. Что он давно уже отказался от них. Всё по Фрейду, так сказать. Штирлиц провалился.

    25
    0
  • VS
    Vad Sorry
    20-го февраля

    Таких дебилов поискать ещё , уже всем намекнули политика меняется,,, эти тормозят и просто потеряют должности,,, ещё господин Зеленский рот на Трампа открыл и сразу предал свою страну, дебил решил что он может гавкать, теперь Трамп точно умего сольет, я думал Зеленский намного умнее, ну тут как у цыган всегда туз и все дают ,, тут немного забылся, сколько протянет?

    17
    0
  • JL
    Janina LV
    20-го февраля

    Отличный комик - это когда смеются зрители, а не кредиторы. Но евродепутатам, видимо, важнее шоу, чем те, кто оплачивает счета за это представление! 😏

    46
    0
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