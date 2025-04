В Европе шокированы заявлением Трампа о Зеленском. А что в Латвии?

Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что шокирован публикацией президента США Дональда Трампа с критикой Владимира Зеленского и Украины. Его слова приводит телеканал ARD.

По его словам, произошла «классическая смена ролей» между «преступником» и «пострадавшим».

«Это российская риторика. Путин изображает это таким образом уже много лет. И, честно говоря, я несколько шокирован тем, что Дональд Трамп теперь, по-видимому, делает так же», — сказал Мерц.

Слова Трампа пока не комментировали латвийские политики, однако мнения из Латвии найти уже можно.

«Американцы, зачем вы принесли миру эту катастрофу в лице Трампа? У России уже был Орк, они с ним еще не разобрались. Соберите своего бесстыжего Дональда Трампа, пока катастрофа, которую он вызвал, не уничтожила весь мир», - написала в социальных сетях профессор Сандра Вейнберга.

Americans, why did you bring this disaster to the world in the form of Trump? Russia already had an Orc, they haven't dealt with him yet. Gather your shameless Donald Trump before the disaster he has caused destroys the whole world. #Trump #UkraineRussianWar pic.twitter.com/ceteHGJ1eL

«Трудно представить себе лучший способ вернуть Зеленскому, который вызывает глубокое отвращение у значительной части украинцев, полную их поддержку. Такой забавный парень, этот блестящий переговорщик. Ну, или я чего-то не понимаю...», - выразил свое недоумение публицист Лато Лапса.

«Если президент США некритически повторяет глупейшие штампы российской пропаганды, то это означает, что политическая система США теряет здравомыслие. Нравится нам это или нет, но мы должны уметь признать этот факт. Похоже, что у Трампа серьезные проблемы с психическим здоровьем», - написал еще один латвийский публицист Отто Озолс.

If the US president uncritically repeats the stupidest Russian propaganda clichés, then it means that the US political system is losing its sanity. Like it or not, we have to be able to admit this fact. It seems that there are serious problems with Trump's mental health. pic.twitter.com/PfOCfeyC7U