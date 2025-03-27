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Министр призывает создать отделения неотложной помощи в рижских муниципальных больницах 0

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Министр призывает создать отделения неотложной помощи в рижских муниципальных больницах

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери призвал к созданию отделений неотложной помощи в Рижских больницах № 1 и 2, сообщила программа «Панорама» Латвийского телевидения (LTV).

Министр признал, что политическая поддержка вышеупомянутого плана была получена в ходе переговоров с самоуправлением, однако маловероятно, что этот вопрос будет решен до выборов в думу.

Министр считает, что экстренную помощь следует оказывать и в двух вышеупомянутых рижских муниципальных больницах, где такая возможность существует.

Между тем, Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня останется местом, где оказывается помощь в более сложных случаях.

Ранее Абу Мери заявлял, что недавняя перегрузка больницы при приеме пациентов является необычной ситуацией и результатом стечения ряда обстоятельств, однако для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем, необходимо наладить более тесное сотрудничество между самими больницами, включая учреждения за пределами Риги.

Как сообщалось, в начале марта в отделение неотложной помощи Стрядиня поступило такое количество пациентов, что приемные покои и коридор были переполнены, превратившись из двустороннего в односторонний из-за размещенных там коек. В то же время бригадам скорой медицинской помощи также приходилось по несколько часов простаивать в очереди в больнице.

В Минздраве пообещали провести более детальный анализ конкретной ситуации.

#больницы
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