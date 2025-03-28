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Охота на бюрократов: Силиня пустила спецгруппу по следу функционеров 2

Политика
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Охота на бюрократов: Силиня пустила спецгруппу по следу функционеров

Премьер официально создала спецгруппу по уменьшению бюрократии. Результаты обещают в кратчайшие сроки.

Вернуть доверие к госуправлению. Миссия невыполнима?

Иногда маленькие чудеса случаются! Перед вашим покорным слугой лежит распоряжение премьера Эвики Силини за номером 109 от 26 марта "О группе действий по уменьшению бюрократии".

Во–первых, ничего подобного в новейшей истории еще не было — до сего дня в Латвии бюрократия как таковая и сами бюрократы только плодились.

Во–вторых, в эту спецгруппу наряду с чиновниками на равных правах вошли и представители неправительственных организаций — начиная от Торгово–промышленной палаты и Конфедерации работодателей, и заканчивая обществом родителей и преподавателями.

Цель спецгруппы — "обеспечить системное уменьшение бюрократии и административной нагрузки, пересматривая и упрощая функции госуправления, услуги и нормативное регулирование, чтобы способствовать благополучию жителей, развитию предпринимательской среды и укреплять доверие общества к госуправлению".

Да уж, с доверием общества к госуправлению дела пока плохи и в этом смысле работа спецгруппы будет своего рода лакмусовой бумажкой. Мы увидим, способны ли чиновники, объединившись с жестко настроенными на результат предпринимателями и общественными активистами, действительно обуздать бюрократию.

Первые результаты — уже к середине апреля

Отметим, что хотя сроки работы спецгруппы в распоряжении премьера не обозначены, сами руководители группы (директор Госканцелярии Р. Кронбергс и президент Торгово–промышленной палаты А. Ростовскис) настроены действовать очень оперативно. Они заявили, что первые конкретные предложения по уменьшению бюрократии могут быть готовы и направлены на обсуждение коалиции и Кабинета министров… "через пять понедельников".

Да, спецгруппа будет заседать по понедельникам и фразу по "пять понедельников" следует понимать, что первые инициативы будут согласованы спецгруппой до конца апреля.

Если же в эти пять понедельников входит и заседание, которое состоялось в минувший понедельник, то тогда мы увидим первые плоды работы этой спецгруппы в середине апреля — 14 или 15 апреля, как допустил А. Ростовскис.

"Тогда наступит момент истины — действительно ли правительство будет готово быстро принять эти от 10–15 предложений", — заявил вчера А. Ростовскис, отметив, что три основные проблемы, по которым требуются решения, в Латвии в частности и Европе в целом — это бюрократия, энергетика и налоги.

Уменьшать расходы поручено другим

Сразу же поясним: в задачу спецгруппу не входит… обрезание расходной части бюджета. Этим занимается Минфин и остальные министерства в отдельности.

Спецгруппа не будет и выходить с радикальными предложениями в сфере госуправления — например, о ликвидации министерств и целых агентств и сокращении чиновников. Группа действий займется "искоренением" дублирования функций, уменьшением разных бюрократических процедур (ненужные справки, проверки, согласования и т. п.), упрощением требований для получения тех или иных разрешений, возможной передачей тех или иных функций госуправления частным структурам.

Конечно, оперативная работа спецгруппы еще не гарантирует такой же оперативности со стороны тех, кто будет на основании этих предложений принимать решение — то есть правительства и парламента. Нельзя исключить, что все инициативы рабочей группы "утонут" в процессе бесконечных согласований — внутри правящей коалиции, в министерствах и ведомствах, в правительственных кабинетах…

Правда, в этом случае те же социальные партнеры правительства в лице конфедерации работодателей, Торгово–промышленной палаты и совета иностранных инвесторов обещали устроить скандал и прекратить свое участие в рабочей группе — если они увидят, что все их предложения торпедируются.

Чиновников не сократят

Рискнем предположить, что все–таки правящие на сей раз не рискнут выбросить те или иные инициативы по уменьшению бюрократии в мусорник — выборы близко, к тому же Силине и Ко ну очень нужно показать, что "рестарт правительства" не является фикцией.

Впрочем, у рабочей группы есть одна "красная линия" — напомним, что премьер уже заранее предупредила: она категорически против сокращения числа чиновников.

#чиновники #правительство латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го марта

    НЕУЖЕЛИ СВОИХ "ГАСИТЬ" НАЧАЛА? НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ ОЖИВУТ ОТЦОВСКИЕ ХУТОРА И СНОВА ЗАБЬЁТ КЛЮЧОМ ЖИЗНЬ В САМЫХ ЗАБРОШЕННЫХ УГОЛКАХ ЛАТВИИ?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го марта

    Ага, будет от этих "Торгово–промышленной палаты и Конфедерации работодателей, и заканчивая обществом родителей и преподавателями" польза, когда они с этими бюрократами ради прибыли васьваськались выциганивая дозволы, преференции, заказы, подряды на работы и прочее, от чего наш нищий мелкотравчатый бизнес зависит и мечтает получить в виде заказов из хлебной госкормушки. А уж преподы, это просто силища неодолимая, непредвзятая, которые только клювы открыв и ждут, чтоб с государственного бюджетного что то перепало. А бюрократики этики крошечки и кидают. Кто будет клюв на своего кормильца разевать???

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