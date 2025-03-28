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Почему некоторые кошки тоже выполняют команду «апорт»? 0

В мире животных
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Почему некоторые кошки тоже выполняют команду «апорт»?

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показывает, что около 40 % кошек играют в апорт, хотя это поведение чаще ассоциируется с собаками.

В отличие от собак, которые были одомашнены с учетом определенных поведенческих признаков, кошки, как правило, не отбирались для выполнения подобных задач. Тем не менее исследование выявило, что 95 % кошек, играющих в апорт, делают это без явного обучения. Опрос более 8000 владельцев кошек показал, что 40,9 % этих животных иногда или регулярно приносят брошенные хозяином игрушки.

Сиамские и бирманские кошки чаще участвуют в этой игре, а самцы и самки, живущие исключительно в помещении, проявляют большую склонность к забаве.

Любопытно, что проживание с собаками снижает вероятность такого поведения. В то же время собаки играют в апорт почти в 78 % случаев.

Данное поведение может быть связано с активностью и энергичным нравом, а также служит для отработки охотничьих навыков.

#котики
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