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В ожидании «главных» списков: Избирком регистрирует кандидатов в депутаты 0

Политика
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
В ожидании «главных» списков: Избирком регистрирует кандидатов в депутаты
ФОТО: LETA

Вот уже более недели местные избиркомы принимают списки кандидатов для участия в муниципальных выборах. Напомним, что выборы в самоуправления пройдут 7 июня.

Выборы пройдут в 42 самоуправления, всего необходимо избрать по стране 731 муниципального депутата. К моменту подготовки этого материала в печать по всей стране было подано всего 23 списка — официально зарегистрировано 468 кандидатов в депутаты.

Любопытно, что на выборы в "главное" самоуправление — Рижскую думу — пока заявились всего две политических силы: Партия Центра и "Прогрессивные".

Но, по неофициальной информации, уже в ближайшие дни активизируются и другие политические силы, в том числе и представленные в нынешней Рижской думе ("Согласие") и в Сейме ("Латвия на первом месте").

"Согласие" может подать свой список уже сегодня, а "Латвия на первом месте" планирует это сделать в понедельник.

По прогнозам, за 60 депутатских мест в Рижской думе будут бороться не менее 13 партий и объединений!

Что касается такого большого региона, как Латгалия, то пока подан один список в одно самоуправление — в Резекне зарегистрировано для участия в выборах объединение "Латвия на первом месте"–"Вместе для Латвии", лидером которого является экс–мэр Резекне Александр Барташевич.

Примечательно, что список "Нового Единства" на выборы в самоуправление Бауского края возглавила Линда Абу Мери — супруга нынешнего главы Минздрава.

Ожидается, что в муниципальных выборах будут участвовать как минимум 6 депутатов Сейма.

Напомним, что прием списков кандидатов в депутаты завершится 8 апреля.

#выборы #самоуправления
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Эдуард Эльдаров
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